Microsoft Edge Tarayıcısı Kimsenin Sizi İzlemesine İzin Vermeyecek!

Teknoloji şirketlerini bütün kullanıcıları dinlemeye başlaması gizlilik faktörünü son derece önemli hale getirdi. Microsoft Edge tarayıcısı herhangi bir üçüncü parti uygulamanın sizi dinlemesini engellemek için çok önemli bir ekleme gerçekleştirdi. İşte güvenliğinizi arttıracak bu eklentinin detayları.

Takip önleme isimli bu özellik, Chrome Edge’yi beğenenler için özel olarak kullanıma açıldı. Şu an bu özelliğin deneme aşamasında olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak çok yakın bir zamanda, Microsoft bunu bütün kullanıcılara açacaktır.

Microsoft Edge gizliliği çok farklı bir boyuta taşıyor

Google arama motorunu kullanarak yaptığınız tüm aramalarda bile sizlerin ilgi alanları belirlenebiliyor. Bunun üzerinden çeşitli reklam gösterimleri ve şirketlere doğru giden veri akışları gerçekleşebilir. Microsoft işte tam da bunu engellemek istiyor.

Sizlerden alınan verileri Microsoft engelleyecek. Örneğin herhangi bir tarayıcıda arama yaptığınızda veya internet sitelerini ziyaret ettiğinizde Microsoft, bunun karşı tarafa iletilmesini yeni özelliği ile engelleyecek.

Microsoft tarafından geliştirilen yeni sisteme göre; 3 farklı takip önleme seviyesi bulunuyor. Bunlardan birincisi zararlı izleyicileri engellerken, ikincisi zararlı izleyicilerle birlikte üçüncü parti izleyicileri de engelliyor. Asıl önemli olan bölüm ise üçüncü seviye. Burada tüm üçüncü parti izleyiciler engelleniyor. Ancak bu durumda, bazı web sitelerine girişiniz Microsoft tarafından engellenebilir.

Peki sizce Microsoft gizlilik konusunda çığır açabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar ölümünde bizlere aktarabilirsiniz.