Microsoft, Groove Music'in Android ve iOS Uygulamalarını Sonlandırıyor

Microsoft, aslında Groove Music uygulamasını aylar önce gözden çıkarmıştı. Ancak buna rağmen uygulama, kullanıcıların kişisel müziklerini dinleyebilmeleri için açık kalmaya devam etmişti.

Microsoft’un yaptığı son açıklamaya göre, Groove Music’in iOS ve Android uygulamaları 1 Haziran’dan itibaren uygulama mağazalarından kaldırılacak. Mobil cihazlarda halihazırda yüklü olan uygulamaların da 1 Aralık’tan itibaren artık çalışmayacağı belirtildi. Bu nedenle servisi kullanmayı düşünen kişilerin One Drive’ı kullanmaları ya da müziklerini başka bir yere taşımaları gerekiyor.

Bilgisayarlar, Windows destekli telefonlar ve Xbox One için sunulan Windows 10 uygulamaları ise çalışmaya devam edecek ve bu sayede kullanıcılar kişisel koleksiyonlarındaki şarkıları dinlemeye devam edebilecekler. Bu nedenle Microsoft Groove Music uygulaması tamamen kapatılıyor demek aslında yanlış olur.

Microsoft’un Groove Music uygulamasına olan desteğini azalttığına hiç süphe yok. Çünkü şirket, Groove Music desteğini sadece kendisine ait platform ve cihazlarla sınırlı tutacak. Spotify ve Apple Music gibi bu sektörün devlerine karşı verdiği savaşı çoktan kaybeden Groove Music, artık Microsoft’un geliştirmek için yoğun çaba sarf edeceği uygulamalar arasında yer almıyor.