Microsoft Daha İyi Markalaşma İçin Bing Adını Değiştiriyor! İşte Bing'in Yeni İsmi

Microsoft, arama motoru Bing'i yeniden markalaştırmak için çalışıyor ve geliştirici topluluğu yakın geçmişteki tarayacı hizmetlerinde gözle görülür değişikliklere tanık oldu. İşte Bing'in yeni adı.

Teknoloji gazetecisi Paul Thurrott tarafından keşfedilen yeni logoya göre artık "Microsoft Bing" markası kullanılacak. Bugüne kadar şirketten resmi bir duyuru gelmedi ancak Microsoft'un tamamen yeni stile geçtiği gözlemlendi.

ABD'li teknoloji devinin internet tarayıcısı için yenilediği 'Microsoft Bing' logosu da Bing ana sayfasına yerleştirilmiş gibi görünüyor.

Microsoft ayrıca, uzun menüsüne Bing arama entegrasyonu eklemek için Android Outlook uygulamasını da güncelledi. Microsoft Outlook yüklü olan kullanıcılar, metin seçerken Bing araması gerçekleştirmek için yeni seçeneği görüyorlar.

Microsoft daha iyi markalaşma için isimleri değiştiriyor

Microsoft, Bing'den çok daha büyük bir marka olduğu için bu hamle markalaşmak için mantıklı gözüküyor. Teknoloji devi ayrıca Office 365 ismini de Microsoft 365 olarak yeniden adlandırdı. Microsoft yine Windows Defender ismini Microsoft Defender olarak yeniden markalaştırdı.

Şu anda Google arama motoru pazarına açık ara hakimi durumda. Haziran ayında Google yaklaşık yüzde 84 pazar payına sahipken, Microsoft Bing sadece yüzde 6'lık kullanım oranına sahip.