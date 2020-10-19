Microsoft Teams Yeni Özellikler Kazanıyor!

Yeni tip koronavirüs salgının hala dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam etmesinden ötürü ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede uzaktan eğitim sistemi uygulanıyor. Son zamanların en popüler video konferans uygulamalarından Microsoft Teams ise ülkemizde uzaktan eğitim sistemine geçildiği günden bugüne üniversitelerin büyük bir kısmında kullanılıyor. Başarılı video konferans uygulaması, kullanıcılara eskisine kıyasla çok daha iyi bir imkan sunmak için özellik bakımından birtakım yenilikler getiriyor.

Microsoft Teams'e Gelecek Yeni Özellikler

Microsoft geçen ay hem işletme hem de eğitim hesaplarına yardımcı olacak yeni özellikleri duyurmuştu. Şirketin duyurduğu özelliklerin içerisinde Spotlight, arka plan gürültüsü engelleme gibi özellikle önemli bir toplantı sırasında internet kullanıcılarına çok fazla faydası dokunabilecek bazı özellikler yer almıştı. Yazılım sektörünün büyük isimlerinden Microsoft'un şu anki hedefinde ise kullanıcı deneyimini başka bir boyuta taşınmasına yardımcı olabilecek kapasitede özellikler getirmek var.

Yazılım sektöründeki en büyük şirketlerden biri Microsoft, geliştirici ekibinin hafta sonu boyunca dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilerek kullanılan video konferans uygulamasına iki yeni özellik getirmek için çalıştığını doğruladı. Microsoft Teams'e gelecek bu özelliklerin içerisinde mesajlaşma deneyiminin başka bir boyuta ulaşmasına yol açabilecek özellikler bulunuyor.

İşletmelerin toplantı yapmak gibi amaçlarla kullandığı video konferans uygulaması, şirket tarafından yapılan açıklamaya göre önümüzdeki ay içerisinde sadece bir mesajdan görev oluşturmanıza imkan verecek yeni bir özelliğe sahip olacak. İnternet kullanıcıları, Microsoft'un uygulamasına gelecek özellikle birlikte sadece bir mesaj sayesinde katılımcı veya katılımcılarla yeni bir görüşme başlatma olanağına sahip olacak.

Microsoft Teams, kasım ayında gelecek güncellemenin bir parçası olarak görevler listesine plan eklemenize ve bunu başkalarıyla paylaşmanıza izin verecek. Microsoft, yeterli miktarda geri bildirim olursa aynı özelliğin mobil kullanıcılara da sunulabileceğini ifade etti. Teams'in alacağı güncellemeyle birlikte kullanıcılar uygulama veya iş için yetkilendirilmiş hesaptan diğer kuruluşlara erişemeyecek.

Yeni özelliklerin geleceği güncelleme ilk bakışta küçük değişiklikler gibi görünebilir ancak Teams'in kullanıcı deneyimini iyileştirebilecek potansiyele sahip olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor.