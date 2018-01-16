Milyarder Warren Buffett: Steve Jobs Bana iPhone Satmak İstedi

Geçtiğimiz günlerde Bitcoin ve kripto para birimleri hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çeken milyarder Warren Buffett, şimdi de Apple ve Steve Jobs hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu. Katıldığı programda "Steve bana iPhone satmak istiyordu" diyen Buffett, hiçbir zaman iPhone satın almadığını belirtti.

Dünyanın en zengin üçüncü kişisi ve aynı zamanda Apple'ın 5 büyük hissedarından biri olan Warren Buffett, Steve Jobs ile yakın olduklarını ve onun başarılı biri olduğunu dile getirdi. Ancak her zaman iPhone satın almaktan kaçındığını ifade eden ABD'li iş adamı, kişisel hayatında kapaklı bir telefon kullandığını söyledi. Ayrıca teknolojiyi de kişisel hayatında pek kullanmadığını belirten Buffett, bunun kişisel bir tercih olduğunu aktardı.

CNBC kanalında katıldığı bir programda röportaj veren milyarder, Tim Cook ve Steve Jobs'un her yeni iPhone modelinde kendisini aradıklarını ve kendisine iPhone satmayı umduklarını açıkladı. Hatta Apple CEO'su Tim Cook'un kendisine noel kartı gibi ufak tefek hediyeler gönderdiğini söylemeyi de ihmal etmedi.

Ayrıca bu konu hakkında kendisine gelen sorulara esprili yanıt veren Warren Buffett, "Benim iPhone aldığım gün, pazar doyma noktasına ulaşmış demektir" şeklinde konuştu.