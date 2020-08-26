10 Milyondan Fazla YouTube Videosu Silindi

Yeni tip koronavirüs salgınının dünya genelinde etkisini sürdürmeye başlaması ile birlikte YouTube, Facebook, Google, Twitter ve daha çok sayıda şirket evden çalışma sistemine geçti. Pandemi döneminde politikaları ihlal eden videoları tespit etme ve kaldırma işlemlerini çalışanlar yerine algoritma gerçekleştirdi. YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre algoritma milyonlarca YouTube videosu sildi. Silinen videolar ile ilgili detaylar haberimizde.

Milyonlarca YouTube Videosu Silindi

Dünya genelinde çok popüler olan YouTube'a gün içerisinde çok sayıda video yükleniyor ve yüklenen videoların büyük bir kısmı platformun politikalarını ihlal eden içeriğe sahip. Pandemi döneminde YouTube mühendisleri tarafından geliştirilen algoritma, politikaları ihlal eden içerikleri tespit etme ve kaldırma işlemini gerçekleştirdi.

YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre Nisan ve Haziran ayları arasında 11.4 milyon videonun silindi. Silinen videoların 10.849.643 tanesi algoritma tarafından silindi. Kullanıcıların şikayetleri üzerine kaldırılan video sayısı ise 382.499 olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde YouTube yalnızca 9 milyon civarında video kaldırmıştı. Silme işlemi yalnızca video ile sınırlı değil. YouTube, Nisan 2020 ve Haziran 2020 tarihleri arasında 2.132.367.731 adet yorum silinirken 1,998,635 adet kanal kapatıldı.

11.4 milyon videonun yaklaşık %33,5'i çocukların güvenliğini tehlike attığı için silinirken %28,3'ü ise spam ve yanıltıcı olduğu için kaldırıldı. YouTube'da Nisan ve Haziran ayları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.061.733 video sildi. Amerika Birleşik Devletleri listenin ilk sırasında yer alıyor. Listenin ikinci sırasında yer alan Hindistan'da 1.446.772 video kaldırıldı.

YouTube, Brezilya'da 981.181 videoyu kaldırırken Endonezya'da ise 684.199 videoyu sildi. Rusya'da 406.764 video kaldırırken Hollanda'da 380.644 video silindi. Ülkemizde ise 343.864 video kaldırıldı. YouTube, kaldırılan videoların çoğunun çok az görüntüleme sayısına sahip olduğunu belirtti. Şirketin yaptığı açıklamaya göre toplamda kaldırılan videoların %42'si 0 görüntülemeye, %24'ü 1-10 görüntülemeye ve %24'ü 10'dan fazla görüntülemeye sahipti.