Mobil Uygulamalar ‘Bilkent CYBERPARK’ta Yarışıyor

Bilkent CYBERPARK’ta 'Mobil Uygulama Geliştirme Maratonu' başladı. Bilkent Üniversitesi ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Bilgi Toplumu Forumu ortaklığıyla düzenlenen organizasyona farklı illerden çok sayıda üniversite katılıyor.

Ana teması Bilgi Toplumuna Dönüşüm olarak belirlen maratona, Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik, Hacettepe, Ankara, Abdullah Gül, Bilecik Şeyh Edebali, Gazi, TED, Konya Teknik ve Marmara üniversitelerinden toplam 46 öğrenci katılım gösterdi.

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'ndan seçilen bilgi ve iletişim teknolojilerinin topluma nüfuzu, bilgi güvenliği ve kullanıcı güveni, bilgi ve iletişim teknolojileri destekli yenilikçi çözümler gibi konularda yarışan katılımcılar, hazırladıkları projeleri jüri üyelerinin beğenisine sunmaya başladı.

Projeler yenilikçi yönü, ihtiyaca ne ölçüde çözüm getirdiği, yaygın etkisi, performansı, kullanıma sunulması için gereken ek süre ile kaynaklar ve farklı platformlara uyarlanabilirliği ölçütleri baz alınarak değerlendirilecek.

30 saat sürecek olan 'Mobil Uygulama Geliştirme Maratonu'nda jüri koltuğunda çok sayıda önemli akademisyen bulunuyor. Yarışmanın kazananları 24 Şubat Pazar günü yapılacak ödül töreniyle açıklanacak.