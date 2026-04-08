Motorola'nın 2.5K Ekranlı Tableti Tanıtıldı! 7040 mAh Pili Var

Motorola kısa bir süre önce 2.5K çözünürlük ve MediaTek Dimensity 6300 işlemci gibi dikkat çeken özelliklere sahip Moto Pad 2026 modelini tanıttı. Peki tablet modeli tam olarak neler sunuyor? İşte Moto Pad 2026 özellikleri ve fiyatı!

Moto Pad 2026 Özellikleri Neler?

Ekran: 11 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2.5K

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300 (5G)

Hoparlör: Dolby Audio destekli dörtlü kurulum

Batarya Kapasitesi: 7040 mAh

Şarj Hızı: 20W

Moto Pad 2026 Ekran Özellikleri Neler?

Moto Pad 2026 modelinde 11 inç boyutlarında, 2.5K çözünürlük ve 90Hz yenileme hızlarını destekleyen LCD bir panele sahip. Karşılaştırma yaparsak, geçen yıl satışa çıkan Moto Pad 60 Neo 90Hz yenileme hızı ve 1600 x 2560 piksel çözünürlüğü destekleyen 11 inçlik bir ekranla gelmişti.

Moto Pad 2026 İşlemcisi Nasıl?

Tablette MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisi kullanılıyor. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti, iki adet 2.4 GHz ARM Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Bu donanım halihazırda vivo V50 Lite 5G, OPPO A6 5G ve Redmi 15C 5G gibi modellerde de kullanılıyor. Oyun performansına baktığımızda ise aynı işlemciyi kullanan realme C85 üzerinde yapılan testlerde Genshin Impact’te yaklaşık 30–40 FPS arasında bir performans sunabildiğini görüyoruz.

Moto Pad 2026 Bataryası Nasıl?

Moto Pad 2026'da 20W hızlarında şarj olabilen 7040 mAh kapasiteli bir pil mevcut. Şirketin iddiasına göre tablet modelinin bataryası tek şarjla 12 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Moto Pad 60 Neo'da da aynı şarj hızları ve pil kapasitesi bulunuyordu.

Moto Pad 2026 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola'nın açıklamasına göre Moto Pad 2026 modeli 30 Nisan'da satışa çıkacak. Bununla birlikte başlangıç fiyat etiketi 249 dolar (11.090 TL) olarak açıklandı. Motorola'nın Edge 70 modeli başta olmak üzere bazı modelleri Türkiye'de satılıyor. Fakat markanın tabletlerini burada çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle Moto Pad 2026'nin Türkiye'de satışa çıkma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtelim.

Editörün Notu

Motorola'nın yeni Moto Pad 2026 tableti özellikleriyle giriş-orta segmente hitap ediyor diyebilirim. Bence bulunduğu segmente göre özellikleri gayet yeterli. Tabii, şirket henüz cihazın RAM, depolama ve kamera detaylarını açıklamadı. Modelin kaderini biraz da bunlar belirleyecek gibi görünüyor.