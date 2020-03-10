Mozilla Firefox 74 Sürümü PC, Linux ve Mac için Çıktı

Mozilla Firefox 74 bugün itibarıyla PC, Linux ve Mac platformlarına aynı anda yayınlandı. Yeni sürümde farklı tarayıcılardan profil aktarımı kolaylaştırılırken, küçük detaylar ile site yüklenme hızlarında iyileştirmelere gidildiği söylendi.

Yaklaşlık bir ay önce Mozilla kendi sunucuları üzerinden Mozilla Firefox 74 beta sürümünü yayınlamıştı. Tarayıcı üzerinde yapılan değişiklikleri deneyen Mozilla, bugün itibarıyla yeni sürümü sunucularına yükledi ve kullanıcıların beğenisine sundu.

Yeni sürümün kullanıcılara ulaştırılmaya başlamış olmasına karşın, Mozilla henüz yaptığı değişiklikleri resmi olarak açıklamadı. Buna rağmen daha önceki sürümlerden bildiğimiz üzere şirketin, beta sürümündeki değişiklikleri güçlendirmesi muhtemel.

Mozilla Firefox 74 sürümünde yapılan değişiklikler

Yeni sürümde yapılan ilk değişiklik, Microsoft tarafından yakın zaman önce yayınlanan Chromium tabanlı yeni Edge üzerine oldu. Mozilla, yeni sürümde artık Edge profillerinin kolaylıkla Firefox üzerine taşınabileceğini belirtti. Bir başka yenilik ise artık yeni sekme düşmesine sağ tıklanmak suretiyle Yeni Kapsayıcı Sekme seçeneğinin açılabilmesiydi. Diğer detaylar ise aşağıdaki gibi sıralandı.