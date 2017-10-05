Mozilla, Windows XP ve Vista Desteğini Tamamen Kesiyor!

Mozilla, popüler internet tarayıcısı Firefox için Windows XP ve Vista desteğini keseceği tarihi resmi olarak açıkladı. Windows 10’a geçiş yapmayan kullanıcıları üzecek haberin detaylarını paylaşıyoruz.

En az Google Chrome kadar sevilen internet tarayıcılardan Mozilla Firefox’u kullananlara üzücü bir haberimiz var. Windows XP ve Vista kullanıcısıysanız Haziran 2018’e kadar Firefox’un sadece güvenlik güncellemelerini alabileceksiniz. Tarayıcının yeni hiçbir özelliğini deneyimleme şansınız olmayacak.

Günümüzde az sayıda tarayıcının Windows XP ve Vista’ya destek vermeye devam ettiğini belirten Mozilla’nın aldığı bu karar çok tartışılacak. Zira; Windows XP’nin pazar payı yaklaşık yüzde 5 ve güncelleme almamasına rağmen bırakmayan kullanıcıların sayısı da bir hayli fazla. Hatırlanacağı üzere Window XP için en son, bu yılın başlarında WannaCry güvenlik açığı gideren bir güvenlik yaması yayınlanmıştı. İstatistikler şöyle bir köşede dursun, Mozilla’nın uyarısına kulak vermek gerek diye düşünüyoruz: “Kullanıcılarımıza Microsoft tarafından desteklenen bir Windows sürümüne yükseltmelerini şiddetle öneriyoruz. Desteklenmeyen işletim sistemleri güvenlik güncellemeleri almıyor, bilinen açıklara sahipler ve kullanımları tehlikeli.”