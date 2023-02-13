MTA Depreme ilişkin Rapor Yayımladı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerden sonra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda fay kırıkları nedeniyle toprakta oluşan kayma ve yer değişikliklerine fotoğraflarla yer verildi.

MTA internet sitesinde yayımlanan raporda sahada çalışan uzman ekiplerin araştırmaları çerçevesinde deprem bölgesindeki bazı lokasyonlarda 2.5 metreye kadar yer değiştirme tespit edildi.

4.5 Metre Kayan Yerler Bulunuyor!

Depremden en çok etkilenen bölgelereden biri olan Hatay Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde çalışmalarda bulunan araştırmacılar, bölgede olan zeytin ağaçlarının 3.30 metre yer değiştirdiğini saptadı. Ayrıca Hassa ilçe merkezindeki Hürriyet Caddesinde de fay kırığı nedeniyle 3.10 metrelik yer değişimi yaşandığı gözlemlendi.

Depremin yıkıma yol açtığı bir diğer il olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ise yol ve su kanalında 3.70 metre, bir taş duvarda ise 4.5 metre kayma saptandı. Tarlalarda ise 1.5 metre ile 1.9 metre arasında kaymalar olduğu belirtiliyor.

Türkoğlu Pazarcık segmentinde zeminde kaymaların yanı sıra kum volkanları şeklinde gelişmiş sıvılaşma yapılarının tespit edilmesi de raporda öne çıkan veriler arasında yer alıyor.