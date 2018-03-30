MyFitnessPal'den 150 Milyon Kullanıcı Verisi Çalındı

Kullanıcılarına egzersiz ve diyet takvimi takibi sağlayan en popüler uygulamalardan bir tanesi olan MyFitnessPal, tarihin en büyük veri hırsızlıklardan bir tanesinin başrolüne oturdu.

Yakın zaman önce spor giyim üreticisi Under Armor tarafından satın alınan MyFitnessPal, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın birçok noktasında sıklıkla kullanılan uygulamalardan bir tanesiydi. Bir süre önce uygulamanın veri tabanına sızmayı başaran hackerlar ise MyFitnessPal’de kayıtlı olan 150 milyon kullanıcının verisi çalmayı başardılar.

Under Armour'dan yapılan açıklamada, şirketin gıda ve beslenme için kullanıcılarına sunduğu "MyFitnessPal" adlı uygulamanın siber saldırıya uğradığı belirtildi. Olayın şubat ayının sonunda gerçekleştiği kaydedilen duyuruda, Under Armour yetkililerinin saldırıyı geçen pazar günü fark ettiği bilgisine yer verildi.

Veri tabanına ulaşan siber saldırganların elektronik posta bilgilerinin yanı sıra uygulama içi mesajlaşmalara ulaştıkları söylenirken, Under Armor görevlilerinin hangi verilerin çalındığını tespit etmeye çalıştıkları ve gerekli yasal hazırlıkları yaptıkları söylendi. Bir başka güvenlik şirketiyle anlaşma yapan Under Armor’un, veri tabanına ulaşılmasına olanak veren açığın kaynağını da araştırdıkları açıklandı.

Yaşananlardan sonra New York borsasında işlem gören Under Armor hisseleri 16,35 dolardan yüzde 3 değer kaybederek, 15,85 dolara kadar düştü.