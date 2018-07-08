NASA’nın “Gezegen Avcısı” Kepler Uzay Teleskobu’nun Yakıtı Bitiyor

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’nın 2009 yılının Mart ayında, yeni gezegenler keşfetmesi amacıyla uzaya fırlattığı “Kepler Uzay Teleskobu” artık görevinin sonlarına yaklaşıyor. NASA, yakıtı bitmek üzere olan uzay aracının uyku moduna alındığını duyurdu.

Kepler Uzay Teleskobu, bilinen 3 bin 750 öte gezegenin yüzde 70’inin keşfedilmesini sağlamıştı. Yakıtı bitmek üzere olan uzay aracının, topladığı son verileri de gelecek ay başında Dünya’ya göndereceği ve sonrasında Dünya ile iletişimini tamamen kaybedeceği belirtiliyor. NASA, toplanan son verilerin de Dünya’ya ulaşabilmesi amacıyla uzay aracını şimdiden uyku moduna aldıklarını açıkladı.

NASA’nın açıklamalarına göre, Kepler’in yakıt deposunda çok az miktarda yakıt kalmış durumda. NASA, kalan bu az miktardaki yakıtı 2 Ağustos’ta yapılacak olan veri transferi işlemi sırasında kullanmayı planlıyor. Kepler bu nedenle şu anda uyku moduna alındı ve 2 Ağustos’ta uyku modundan çıkarılarak son kez Dünya’ya veri gönderimi yapacak.

Kepler’in uzay görevinin sonlanacak olması aslında NASA için bir kayıp sayılmaz. Çünkü NASA geçtiğimiz Nisan ayında, Kepler’den çok daha gelişmiş özelliklere sahip olan yeni keşif uydusu “TESS”i uzaya fırlatmıştı. NASA’daki uzmanlar, TESS’in önümüzdeki birkaç yıl içerisinde binlerce yeni gezegen keşfedeceğini tahmin ediyor.