NBA Efsanesi Michael Jordan’dan E-Spor Yatırımı

NBA’in efsane oyuncularından Michael Jordan, bir e-spor girişimine önemli bir yatırım yaptı. Jordan ve David M. Rubenstein, aXiomatic adlı e-spor girişimine 26 milyon dolarlık yatırım yaptı. Geçtiğimiz Mayıs ayında 25 milyon dolarlık bir başka yatırım daha alan aXiomatic, e-spor alanında hızla büyümeye devam ediyor.

aXiomatic e-spor sektöründe bir çatı girişim olarak yer alıyor ve bünyesinde birçok e-spor markasını barındırmaya yönelik adımlar atıyor. Sadece kendi firmalarını değil oyun endüstrisini de geliştirmeyi hedefleyen aXiomatic, farklı marka ve isimlerden ciddi yatırımlar alıyor.

İlk olarak 2015 yılında faaliyetlerine başlayan aXiomatic, 2016 yılında Team Liquid adlı e-spor takımını satın alarak bu alanda önemli bir adım atmıştı. E-spora ilgiyi daha da arttırmayı amaçlayan girişim, gelen yatırımları, takımlarını iyileştirmek, geliştirmek, etkinlikleri ve sponsorlukları arttırmak için kullanıyor.

E-sporun hem eğlence hem de spor kategorisinde yer alan ve çok hızlı büyüyen bir sektör olduğunun altını çizen aXiomatic’in kurucusu ve CEO’su Ted Leonsis, yeni jenerasyon spor hayranlarının artık e-spor hayranları olduğunu belirtiyor.

E-Spor sektörüne yapılan yatırımlar, bu alandaki organizasyonlar, takımlar ve turnuvalar dikkate alındığında, bu sektörün hızla büyüdüğü açıkça görülebiliyor. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde de farklı isimlerden benzer yatırım haberlerini görebiliriz.