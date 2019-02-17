  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. Ned Benson, Black Widow Filminin Senaryosunu Yeniden Yazacak

Ned Benson, Black Widow Filminin Senaryosunu Yeniden Yazacak

Black Widow Scarlett Johansson
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | İnternet

Marvel’in Black Widow filmi halen geliştirilme aşamasında, şimdilerde ise filmin senaryosu üzerinde çalışacak yeni bir senarist göreve getirildi.

Collider'ın özel haberine göre Marvel, Ned Benson’ı, başrolünde Scarlet Johansson’un yer aldığı Black Widow filminin senaryosunu yeniden yazmakla görevlendirdi.

Benson’un en dikkat çekici eseri, Jessica Chastain ile birlikte bir kadının bakış açısını daha da vurgulamak için yeniden yazdığı bir film olan The Disappearance of Eleanor Rigby olmuştu. Bu filmde de başlarda senaryoyu Jac Schaeffer yazmıştı ancak daha sonra Benson senaryoyu Schaeffer’dan devralarak tamamlamıştı.

Collider’a göre Marvel, Benson’ın Rigby filminde yaptığı çalışmalardan bir hayli etkilendi. Bu sayede ve geçmişte Johansson ile birlikte çalışmış olmasının da getirdiği avantajla Benson bu role layık görüldü.

Bir kadın senarist kadar iyi olmasa da, kadınların bakış açılarını vurgulama geçmişi olan biri, MCU’nun en önde gelen kadınına ait ilk solo film için kesinlikle iyi bir şey. Kesin bir çıkış tarihi olmayan filmin yönetmen koltuğunda Cate Shortland otururken, filmin yapımcılığını da Kevin Feige üstleniyor.

Scarlett Johansson’lı Black Widow Filminin Yönetmeni Belli Oldu İNTERNET Scarlett Johansson’lı Black Widow Filminin Yönetmeni Belli Oldu

Captain Marvel, Disney +’ta Yayınlanacak İlk Film Olacak İNTERNET Captain Marvel, Disney +’ta Yayınlanacak İlk Film Olacak

Şimdiye Kadar Yayınlanmış Tüm Marvel Filmleri İNTERNET Şimdiye Kadar Yayınlanmış Tüm Marvel Filmleri

ETİKETLER: marvel marvel filmi scarlett johansson sinema filmi

YORUMLAR