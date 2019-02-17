Ned Benson, Black Widow Filminin Senaryosunu Yeniden Yazacak

Marvel’in Black Widow filmi halen geliştirilme aşamasında, şimdilerde ise filmin senaryosu üzerinde çalışacak yeni bir senarist göreve getirildi.

Collider'ın özel haberine göre Marvel, Ned Benson’ı, başrolünde Scarlet Johansson’un yer aldığı Black Widow filminin senaryosunu yeniden yazmakla görevlendirdi.

Benson’un en dikkat çekici eseri, Jessica Chastain ile birlikte bir kadının bakış açısını daha da vurgulamak için yeniden yazdığı bir film olan The Disappearance of Eleanor Rigby olmuştu. Bu filmde de başlarda senaryoyu Jac Schaeffer yazmıştı ancak daha sonra Benson senaryoyu Schaeffer’dan devralarak tamamlamıştı.

Collider’a göre Marvel, Benson’ın Rigby filminde yaptığı çalışmalardan bir hayli etkilendi. Bu sayede ve geçmişte Johansson ile birlikte çalışmış olmasının da getirdiği avantajla Benson bu role layık görüldü.

Bir kadın senarist kadar iyi olmasa da, kadınların bakış açılarını vurgulama geçmişi olan biri, MCU’nun en önde gelen kadınına ait ilk solo film için kesinlikle iyi bir şey. Kesin bir çıkış tarihi olmayan filmin yönetmen koltuğunda Cate Shortland otururken, filmin yapımcılığını da Kevin Feige üstleniyor.