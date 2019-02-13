Nesnelerin İnterneti Teknolojileri İstanbul'da Tartışılacak

Geleceği yenilikleri arasında gösterilen nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerinin, İstanbul’da derinlemesine tartışılacağı duyuruldu. 9 Nisan tarihinde düzenlenecek olan IoT EurAsia etkinliği ile konunun uzmanlarının bir araya gelerek, yeni gelişmeleri ele alacakları dile getirildi.

Fiziksel nesnelerin birbirleri ve daha büyük sistemler ile bağlantı kurmasını sağlayan nesnelerin interneti (IoT) teknolojileri, son yılların en popüler konularının başında geliyordu. Birçok devasa şirket, IoT teknolojilerine yatırımlarını sürdürürken, mühendisler yeni teknolojiyi enerji, sağlık, üretim, kamu, ulaşım, finansa, perakende ve otomotiv gibi birçok farklı alanda kullanılabilir hale getiriyorlardı.

Önümüzdeki yılların başlıca konularından biri olacağı şimdiden belli olan nesnelerin interneti konusunda, 9 Nisan tarihinde İstanbul’da önemli bir toplantının düzenleneceği açıklandı. IoT EurAsia ismiyle Hilton Bosphorus İstanbul’da gerçekleşecek olan toplantının, birçok önemli isme ev sahipliği yapacağı söylenenler arasında yerini aldı.

IoT EurAsia organizatörleri tarafından şöyle tanıtıldı: “Zirvede ziyaretçi olarak bulunan sektöre yön veren üst düzey yöneticiler ve kendi alanında uzman uluslararası konuşmacılar, gün sonunda yapılacak yuvarlak masa toplantılarında Endüstri 4.0, Akıllı Üretim, Data Analizi, Blockchain, Güvenlik ve IoT’nin kar potansiyeli gibi güncel konuları derinlemesine işleyecekleri vaka analizleri yaparak deneyimlerini paylaşacak ve yeni iş ortaklıklarına öncülük edecekler. Schneider Electric, Ankaref, Vestel, Intel, Mbis, TrioMobil, IoT EurAsia sponsorları arasındadır. Zirve boyunca B2B ve VIP alanları yanı sıra, uzun kahve networking araları, Cocktail Resepsiyonu, Workshoplar gibi aktivitelerle maximum etkileşim ve networking sağlanacaktır.”

Yapılacak birçok aktivite ve konuşmanın yanı sıra yeni kişiler tanıma ve bağlantılar kurma açısından önemli bir platform olacağı görülen etkinliğe katılacak şirketlerin listesi ise şöyle oldu: Acibadem, Agaoglu, Aisin, Akbank, Akcansa, Allianz, Anadolu Isuzu, Assan Hanil, Autoliv, BSH, Bagcilar Belediyesi, BASF, Bayraktar, BMC, Borcelik, Borsa Istanbul, Borusan, Coca-Cola, Daiichi, Decathlon, Eczacibasi, Ekol, Enerjisa, GSMA, Halkbank, Hayat, IBB, IGDAS, ING Bank, Kibar Holding, KPN, Maxion Wheels, Metro, Otokoc, Pegasus, Petkin, Petrol Ofisi, Tekfen, Temsa, TIM, Total, Toyota, TUBITAK, Turkon, Unilever, Valeo, Vestel, Volvo, Yapi Kredi, Yildiz Holding, Zain KSA, Zorlu.

IoT EurAsia hakkındaki yorumlar

Daha önceki yıllarda düzenlenen IoT EurAsia etkinliğine katılan ve önemli kazanımlar elde ettikleri görülen şirketlerin, etkinlik hakkındaki yorumları ise aşağıdaki gibi sıralandı.

Türk Telekom: ‘’IoT platformunun sorunları çözmek için hayatımıza nasıl girdiği çok şaşırtıcıydı. Fikirlerimizi paylaşmak için yeni profesyonellerle tanıştım. Gelecek sene tekrar katılmayı umuyorum.’’

Sadelabs: ‘’Bulunduğumuz sektöre hitap eden, donanımlı bireyleri bizimle buluşturup çok verimli toplantılar ve tanıtımlar gerçekleştirdiğimiz faydalı bir organizasyon oldu.’’

Icron: ‘’Katıldığım en iyi ve güzel organize edilmiş etkinliklerden biriydi. Diğer sektör liderleriyle bir araya gelmek ve tartışmak için çok iyi bir fırsattı.’’

İşNet: ‘’Doğru sektörlerden, doğru ilgili kişilerin katılım sağladığı bir etkinlik olmuş. Hedefe ulaşma anlamında faydalı.’’