Netflix, 2021'den İtibaren Seinfeld'in Bütün Bölümlerini Yayınlayacak

Seinfeld hayranlarını çok sevindirecek bir haber Netflix’ten geldi. Ünlü komedi dizisi Seinfeld’i bünyesine kattığını açıklayan Netflix, dizinin bütün bölümlerini 2021’den itibaren platform üzerinden yayınlayacak.

Netflix, attığı tweet’te Seinfeld’in müjdesini verirken dizinin Netflix’te dünya çapında yayınlanacağına da dikkat çekti. Yani diziyi Netflix Türkiye’de de izleyebileceğimiz kesinleşmiş oldu.

All 180 episodes of the Emmy-Award winning Seinfeld are coming to Netflix — worldwide! — starting in 2021 pic.twitter.com/tLvcCKH4vl