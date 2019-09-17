Netflix, 2021'den İtibaren Seinfeld'in Bütün Bölümlerini Yayınlayacak

Seinfeld hayranlarını çok sevindirecek bir haber Netflix’ten geldi. Ünlü komedi dizisi Seinfeld’i bünyesine kattığını açıklayan Netflix, dizinin bütün bölümlerini 2021’den itibaren platform üzerinden yayınlayacak.

Netflix, attığı tweet’te Seinfeld’in müjdesini verirken dizinin Netflix’te dünya çapında yayınlanacağına da dikkat çekti. Yani diziyi Netflix Türkiye’de de izleyebileceğimiz kesinleşmiş oldu.

Jerry &

Elaine &

George &

Kramer &

Netflix



All 180 episodes of the Emmy-Award winning Seinfeld are coming to Netflix — worldwide! — starting in 2021 pic.twitter.com/tLvcCKH4vl — Netflix US (@netflix) 16 Eylül 2019

Seinfeld 1989-1998 yılları arasında tam 9 sezon olarak yayınlanmıştı. Dizide, gerçek hayatta da komedyen olan Jerry Seinfeld’in arkadaşları Elaine, George ve Kramer ile olan ilişkilerini ve başlarından geçen eğlenceli olayları izlemiştik. 2021 yılından itibaren de hem diziyi tekrar izlemek isteyen hayranları Seinfeld'e kavuşmuş olacak hem de diziyi ilk defa izlemek isteyenler Netflix üzerinden bunu kolayca gerçekleştirebilecekler.

Seinfeld’in yayın hakları 2015 yılına kadar Disney’e ait olan Hulu’da bulunuyordu. Netflix, Seinfeld ile birlikte Disney’e ait olan Star Wars, Pixar ve Marvel’in haklarını da alacak. Netflix’in bu hamleleri ile vedalaşmış olduğu The Office ve Friends’ten olan açığı doldurmaya çalıştığı söyleniyor.

2021'den itibaren Netflix'te yer alacak Seinfeld’in 180 bölümü, 4K olarak platform üzerinde izlenebilecek. Bu hamlesi sayesinde Netflix'in daha çok izleyiciyi platforma çekeceği düşünülüyor.