  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. Netflix Çöktü. Dev Platform Siber Saldırı Altında Olabilir!

Netflix Çöktü. Dev Platform Siber Saldırı Altında Olabilir!

Uğur Sağlam
Uğur Sağlam - | İnternet
YORUM YAZ

Milyonlarca üyesi bulunan ve dünyanın en popüler dijital medya platformlarından birisi olan Netflix, binlerce diziye ev sahipliği yapıyor. Ülkemizde de yerli yapımlarını çok yakında yayınlayacak olan dev platform bu gece itibariyle ulaşılamaz hale geldi. 

Netflix Çöktü!

Bu gece yarısından itibaren Netflix’e erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Netflix üyeleri tarafından erişim sorunu sosyal medya siteleri üzerinden dile getirildi. Netflix kullanıcılarını kızdıran çökme sorunu tüm uygulamaları kullanılamaz hale getirdi.

Netflix yetkilileri, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamayla birlikte sistemde bir sorun olduğunu ve bu sorundan haberdar olduklarını açıkladılar. Sorunu düzetmek için hemen çalışmalara başlayan yetkililer 30 dakika içerisinde Netflix’i kısmi olarak çalışır duruma getirdiler. Netflix şuan kullanılabiliyor fakat hala bazı bölgelerde erişim sorunları mevcut. Sistemdeki tüm sorunların bu gece itibariyle düzeltileceği tahmin ediliyor.

Netflix’in çökme nedeni ise henüz bilinmiyor. Bazı kaynaklar tarafından internet korsanlarının sisteme saldırdığı ve sunucuları devre dışı bıraktığı söylenmekte. Son gelen bilgilere göre, siber saldırının hala devam ettiği ve tekrar sistemde çökme sorunlarının olacağı söylenmekte.

06:13 Netflix Nedir? Netflix'de Neler Var?
TEKNOLOJİ Netflix Nedir? Netflix'de Neler Var?

Netflix Nedir, Nasıl Kullanılır, Ne Gibi Avantajları Var? İşte A’dan Z’ye Netflix Dosyası İNTERNET Netflix Nedir, Nasıl Kullanılır, Ne Gibi Avantajları Var? İşte A’dan Z’ye Netflix Dosyası

Güneş Tutulması Netflix'e Hiç Yaramadı! İNTERNET Güneş Tutulması Netflix'e Hiç Yaramadı!

ETİKETLER: netflix netflix çöktü

YORUMLAR