Netflix Çöktü. Dev Platform Siber Saldırı Altında Olabilir!

Milyonlarca üyesi bulunan ve dünyanın en popüler dijital medya platformlarından birisi olan Netflix, binlerce diziye ev sahipliği yapıyor. Ülkemizde de yerli yapımlarını çok yakında yayınlayacak olan dev platform bu gece itibariyle ulaşılamaz hale geldi.

Bu gece yarısından itibaren Netflix’e erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Netflix üyeleri tarafından erişim sorunu sosyal medya siteleri üzerinden dile getirildi. Netflix kullanıcılarını kızdıran çökme sorunu tüm uygulamaları kullanılamaz hale getirdi.

Netflix yetkilileri, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamayla birlikte sistemde bir sorun olduğunu ve bu sorundan haberdar olduklarını açıkladılar. Sorunu düzetmek için hemen çalışmalara başlayan yetkililer 30 dakika içerisinde Netflix’i kısmi olarak çalışır duruma getirdiler. Netflix şuan kullanılabiliyor fakat hala bazı bölgelerde erişim sorunları mevcut. Sistemdeki tüm sorunların bu gece itibariyle düzeltileceği tahmin ediliyor.

We are aware of members having trouble streaming on all devices. We are investigating the issue and appreciate your patience.