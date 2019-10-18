Netflix, Marriage Story için Fragman Yayınladı

Netflix başrollerinin Adam Driver ve Scarlett Johansson tarafından paylaşıldığı yeni filmi Marriage Story için resmi fragman yayınladı.

Marriage Story Konusu

Dünya genelinde 150 milyon kullanıcısı bulunan Netflix, kullanıcıların geniş kategorilerde pek çok yeni içeriğe erişebilmesi için önemli çalışmalarını sürdürüyor. Şirket yaptığı açıklama ile birlikte yeni filmi Marriage Story için resmi fragmanı paylaştı.

"Marriage Story ayrılık sürecinde ortaya çıkan bir aşkın hikayesi." diyen yapımcı Noah Baumbach, daha önceden çektiği başarılı filmler ile tanınıyor.

Akademi Ödülüllü film yapımcısı Noah Baumbach'in hayata geçirdiği Marriage Story dağılan bir evliliğin ve birlikte kalan bir ailenin dokunaklı ve şefkatli hikayesini konu alıyor. Filmin kadrosunda başrolleri paylaşan Scarlett Johansson ve Adam Driver'ın yanı sıra Laura Dern, Alan Alda ve Ray Liotta yer alıyor.

Yeni film 6 Aralık tarihinden itibaren Netflix üzerinden izlenebilecek.

Marriage Story Kadrosu

Yazar ve yönetmen: Noah Baumbach

Oyuncular: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta, Julie Hagerty, Merritt Wever ve Azhy Robertson, with Wallace Shawn, Martha Kelly and Mark O’Brien.

Yapımcı: David Heyman ve Noah Baumbach

Yürütücü Yapımcı: Craig Shilowich

Görüntü yönetmeni: Robbie Ryan

Müzik: Randy Newman

Prodüksiyon tasarımı: Jade Healy

Edit: Jennifer Lame

Kostüm tasarımcısı: Mark Bridges