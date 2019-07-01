Netflix, Neil Gaiman'in Ünlü Çizgi Romanını Diziye Uyarlayacak

Dünyanın en çok tercih edilen dijital yayın platformu Netflix, ünlü yazar Neil Gaiman’in sevilen çizgi roman serisi Sandman’in dizi uyarlaması üzerinde çalışıyor.

Disney’in kendi streaming yayın platformunu kurması sebebiyle kütüphanesindeki Marvel içeriklerine veda eden Netflix, yeni çizgi roman uyarlamalarıyla bu boşluğu doldurmayı amaçlıyor.

Daha önce Mark Millar ve Greg Capullo’nun fantastik çizgi roman serisi Reborn’a dayanan yeni bir film üzerinde çalıştığını açıklayan dijital yayın devi, bu kez de Neil Gaiman'in hit çizgi roman serisi Sandman’i televizyona uyarlamaya hazırlanıyor.

1988–1996 yılları arasında 10 cilt olarak yayınlanan Sandman, özgün hikaye örgüsü ve büyülü evreni ile çizgi roman dünyanın kült eserleri arasında yer alıyor.

Patty Jenkins'in yönettiği Wonder Woman filminin senaristi olan Allan Heinberg, söz konusu dizinin yazarlığını ve yapımcılığını üstlenecek. Neil Gaiman ve David Goyer ise baş yapımcı olarak görev alacak.

The Hollywood Reporter (THR), Sandman çizgi romanının haklarına sahip olan Warner Bros. ile Netflix arasındaki anlaşmanın henüz tamamlanmamış olmasına rağmen iki tarafın yakında el sıkışacağını söylüyor.

THR ayrıca, Warner Bros.’un söz konusu çizgi roman uyarlamasını gelecekte piyasaya süreceği streaming yayın servisinde sunmak yerine, daha fazla gelir elde edebilmek için başka bir platforma satmayı tercih ettiğini belirtti.