Netflix Türkiye Dizi Uyarlama Eğitimi Vermeye Başlıyor

Netflix Türkiye, Impact Hub İstanbul ve Tatino Films iş birliğiyle yeni bir dizi uyarlama eğitimi başlatıyor. Bu eğitim programı, Netflix Adaptation Lab adı altında yazar ve yapımcıların farklı türlerdeki eserleri dünya genelinde izlenecek dizilere uyarlamalarının yöntemlerini öğrenmelerine olanak sağlayacak. Programa katılanlar, mentorluk almanın yanı sıra eğitim ve atölye çalışmalarına da katılarak deneyim kazanma fırsatı bulacaklar. Programın tamamlanmasının ardından katılımcılar projelerini Netflix yöneticilerine sunma imkânına sahip olacaklar.

Bu dizi uyarlama eğitimi programı, bağımsız yazarlar ve bir uyarlama projesi olan kreatif ekipler için fırsat sunuyor. Başvurular, 27 Mart 2023 - 12 Nisan 2023 tarihleri arasında Impact Hub İstanbul web sitesi üzerinden yapılabilecek. Programa kabul edilen katılımcılar, dünya çapında tanınan sektör profesyonellerinden mentorluk alacak ve eğitim ve atölye çalışmaları sayesinde yeteneklerini geliştirme fırsatı elde edecekler. Ayrıca programın sonunda projelerini Netflix yöneticilerine sunarak sektörde kendilerine yer edinme imkânı yakalayacaklar.

Netflix Dizi Uyarlama Eğitimi Başvuruları Başladı

Netflix Adaptation Lab, eğlence servisinin kreatif sektörü geliştirmek ve yeni yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla hayata geçiriliyor. Türkiye'de gerçekleştirilen Grow Creative projeleri arasında, Güney California Üniversitesi desteğiyle düzenlenen Yaratıcı Yapımcılık Programı, Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığıyla açılan Netflix Dizi Senaryosu Yazarlığı Dersi, Tatino Films ve Impact Hub İstanbul iş birliği ile sunulan Netflix Series Lab projesi ve Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu ile iş birliği gibi pek çok farklı girişim yer almakta.

Bu dizi uyarlama eğitimi programı, Netflix Türkiye'nin sektöre katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü projelerden biri konumunda. Impact Hub İstanbul ve Tatino Films ile iş birliği yaparak düzenlenen bu program, sektörde yeni yeteneklerin keşfedilmesine ve geliştirilmesine olanak tanıyacak. Dizi uyarlama alanında deneyim kazanmak isteyen bağımsız yazarlar ve kreatif ekipler için büyük bir fırsat olan bu program, Türkiye'nin değişik şehirlerinden katılımcıların başvurularını bekliyor.