Netflix Ücretsiz Oyun Dağıtacak: Nasıl Alınır?

Epic Games'in başlattığı ücretsiz oyun dağıtma trendi, daha sonrasında Prime Gaming ve Xbox Game Pass gibi abonelik hizmetlerinin de devreye girmesiyle fazlasıyla popüler hale geldi. Ücretsiz olarak oyunlara sahip olabilen oyuncular, bu çekişmeden en kârlı çıkanlar oldu.

Yakın zamanda oyuncuları sevindirebilecek bir haber de dünyanın en çok kullanılan dijital içerik platformu Netflix'ten geldi. Netflix, abonelerine Immortality oyununu ücretsiz olarak dağıtacak.

Netflix 32 TL Değerindeki Oyunu Ücretsiz Olarak Veriyor

Geride bıraktığımız aylarda oyun sektörüne yatırım yapmaya başlayan Netflix, uygulama içerisinde kullanıcılarına ücretsiz mobil oyunlar sunmuştu. Öte yandan firma, yakın zamanda bir oyun şirketi satın alarak kendi oyunu üzerinde çalışmaya başladı.

Daha fazla abone çekmek isteyen Netflix, yeni aldığı bir kararla ücretsiz oyunlar dağıtmaya başladı. Buna göre 2022 yazında piyasaya sürülen interaktif film oyunu Immortality, Netflix abonelerine ücretsiz olarak verilecek. Immortality, Steam'de 32 TL'den satışa sunuluyor.

Peki Immortality'yi ücretsiz almak için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle oyunu ücretsiz bir şekilde alabilmek için iOS cihaza sahip olmanız gerektiğini belirtmeliyiz. Daha sonrasında iOS cihazınızdaki Netflix uygulamasına giderek "Oyunlar" sekmesine tıklayabilirsiniz. Burada oyunu ücretsiz bir şekilde telefonunuza indirebilirsiniz.