Nintendo Siber Saldırı Hakkında Açıklama Yaptı: Sanıldığından Daha Kötü

Nintendo geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Nintendo Network ID üzerinde yaşanan bir siber saldırının ardından pek çok kullanıcının hesabına yetkisiz erişimin sağlandığını duyurmuştu. Geçtiğimiz saatlerde yeni bir açıklamada bulunan Nintendo siber saldırı sonucu ortaya çıkan tablonun düşünülenden daha ağır olabileceğini vurguladı. İşte yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar!

Nintendo Siber Saldırı Sonucu Etkilenen Hesapları Açıkladı

Nintendo tarafından yapılan ilk duyuruya göre siber saldırı 160,000 adet kullanıcı hesabını etkilemişti. Yapılan yeni duyuruya göre ilk açıklamada yer almayan 140,000 adet hesap daha bu saldırıdan etkilenmiş durumda. Yani etkilenen hesapların toplam sayısı 300,000 adet civarında gibi gözüküyor.

Nintendo yaşanan güvenlik açığının ardından pek çok şekilde ağır eleştiriye maruz kaldı. Örneğin yeterince hızlı adımlar atmaması ile eleştirilen şirket, açıktan etkilenen kullanıcılara iyi bir rehberlik yapamaması ile de tepkileri toplamıştı. Buna karşın asıl sorunun, kullanıcıların büyük ölçüde tekrarlayan şifre kulanımından kaynaklandığı tespit edildi.

Bu noktada diğer tüm platformlarda da olduğu gibi güvenli şifre kullanımı kişisel verileriniz adına oldukça kritik bir önem teşkil ediyor. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz, yaşanan bu güvenlik açığından etkilendiniz mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.