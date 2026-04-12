144Hz OLED Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 12 GB RAM'i Var

Nubia, yeni bir akıllı telefon tanıttı. Cihaz, Neo 5 Pro ismine sahip ve yüksek yenileme hızı, büyük batarya ve hızlı şarj gibi etkileyici özellikleri ile ön plana çıkıyor. Tasarımı dolayısıyla bulunduğu ortamda dikkatleri doğrudan üzerinde toplayacak bir model gibi görünüyor.

Nubia Neo 5 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran: 6.8 inç OLED, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400

İşletim Sistemi: MyOS 16 (Android 16 tabanlı)

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı kamera

Ön Kamera: 16 MP

RAM: 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Batarya Kapasitesi: 6,210 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Soğutma Sistemi: Mevcut

Oyun Özellikleri: Tetik düğmeleri, Magic Touch 3.0 (Islak / nemli ellerle bile yüksek hassasiyet, yanlış dokunma önleme)

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC

Güvenlik: Ekran altı parmak izi sensörü

Nubia Neo 5 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Nubia Neo 5 Pro, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip. OLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Ekran boyutunun hem film izleme hem oyun oynama hem de bölünmüş ekran modunda aynı anda birden fazla uygulma kullanma da dahil olmak üzere pek çok amaca uygun büyüklükte olduğunu söyleyebiliriz. OLED ekran ise daha canlı renkler ve gerçek siyahlar vererek bu deneyimi ileri seviyeye taşıyacaktır.

Yenileme hızı, standart 60Hz ekranlara kıyasla çok daha akıcı bir hissiyat elde etmeye yardımcı olacaktır. Menüler arasında geçiş yapma veya uygulamalarda kaydırma gibi çeşitli animasyonlarda farkı epey hissedeceksinizdir. Destekleyen oyunlarda da rakiplerinize kıyasla daha hızlı tepki verme gibi avantajlara sahip hâle getirecektir.

Bu arada geçen ayın başlarında tanıtılan Nubia Neo 5 GT, 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,8 inçlik AMOLED ekran ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. AMOLED ekran tercihi haricinde aynı ekran özelliklerini sunduğunu söylemek mümkün.

Nubia Neo 5 Pro'da Kaç mAh Batarya Var?

Yeni telefon, 6.210 mAh batarya kapasitesine sahip. Ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Genellikle sosyal medyada gezinme, arama yapma ve müzik dinleme gibi amaçlarla akıllı telefon kullanıyorsanız bu cihazı 1,5 gün gibi oldukça etkileyici bir süre boyunca şarj etmeden kullanabilirsiniz. Daha yoğun kullanım söz konusu olsa bile etkili bir pil ömrüne sahip olacaksınızdır.

Öte yandan hızlı şarj desteği sayesinde çok kısa bir sürede şarj etmeniz mümkün. Eğer sabah uyandığınızda şarjınızın az olduğunu fark ederseniz birkaç dakika şarj ederek günün büyük bir kısmını çıkarabilirsiniz. Özellikle sabahları geç uyanan ve evden dışarı çıkmak için çok az zamanı olanlar için ideal görünüyor.

Nubia Neo 5 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Elbette ki kameranın çözünürlüğü, görüntü kalitesi için tek başına belirleyici unsur değil ama Nubia Neo 5 GT'nin kamera testlerine dayanarak ideal bir kalite sunduğunu söyleyebiliriz.

Nubia Neo 5 Pro Kaç GB RAM ve Depolama Sunuyor?

Nubia Neo 5 Pro, 12 GB RAM sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Eğer telefonunuzda çok fazla yüksek boyuta sahip dosya barındırıyorsanız ve bulut depolama hizmeti kullanma gibi bir alışkanlığınız yoksa 128 GB'lık seçenek bir noktadan sonra çok yetersiz gelebilir. O yüzden bundan yüksek depolama alanı tercih etmek daha mantıklı bir karar olacaktır.

Nubia Neo 5 Pro'da Hangi İşlemci Var?

Cihaz, MediaTek'in Dimensity 7400 işlemcisinden güç alıyor. Infinix GT 30 5G+ ve Nubia Neo 5 GT modellerinde de gördüğümüz bu işlemci, Genshin Impact'i düşük ayarlarda oynadığınızda 40 FPS almanızı sağlıyor ancak yoğun efektlerin devreye girdiği yetenek kullanımı ve yakın dövüşlerde zaman zaman 20-30 gibi değerlere düşebiliyor.

Bu arada yine yoğun grafiklere sahip olması ile cihazı epey zorlayan Zenless Zone Zero'da düşük ayarlarda normal dolaşırken FPS değerinin 22-30 arasında değiştiğini, yakın dövüşlerde bazen tek haneli sayılara bile düştüğünü belirtelim. Tabii, cihazın soğutma sistemine sahip olduğunu da belirtelim. Aşırı ısınmadan kaynaklı performans düşüşlerinin önüne geçecektir.

Nubia Neo 5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Nubia'nın şu an Türkiye'de pek çok akıllı telefonu satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda Neo 5 Pro modelinin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulabileceğini söylemek mümkün. Elbette ki konuya ilişkin henüz resmî açıklamada bulunulmadı. Dolayısıyla buna kesin gözüyle bakılmaması gerektiğini, planların değişebileceğini unutmamakta fayda var.

Nubia Neo 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulan Nubia Neo 5 Pro'nun 12 GB RAM ve 128 GB depolama sunan sürümü için 14.999 PHP (11 bin 177 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu için 17.999 PHP (13 bin 413 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihazın bugün Türkiye'de sunulması durumunda başlangıç fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle beraber 23 bin TL'yi bulabilir.

Editörün Yorumu

Nubia Neo 5 Pro'nun segmentine göre etkileyici özelliklere sahip olduğu kanaatindeyim. Özellikle yüksek batarya kapasitesi sayesinde desteklenen oyunlarda size rakiplerinizden daha hızlı hareket etme ve tepki sürenizi düşürme imkânı sağlayacaktır. İşlemcisi de pek çok oyun için yeterli. Türkiye'ye gelmesi hâlinde geniş kullanıcı kitlesi tarafından ilgi görebilir.