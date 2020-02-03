Nubia Red Magic 5G Şarj ve Kamera Özellikleri Paylaşıldı

Nubia’nın yeni oyuncu telefonu Red Magic 5G özellikleri sızdırılmaya devam ediyor. 144Hz yenileme hızına sahip ekran, 80W hızlı şarj ve çift mod 5G ile geleceği onaylandı. Marka başkanı Ni Fei’den çalışır şekilde de gördüğümüz cihazın donanımına ilişkin bilgiler devam ediyor.

Oyunculara özel tasarlanan akıllı telefonlardan biri olan Nubia Red Magic 5G, çok yakında resmi olarak tanıtılacak. Cihazın teknik özelliklerine dair bilgiler bizzat şirketin CEO’su Ni Fei tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Telefonun 16GB LPDDR5 RAM ve hava soğutmalı hızlı şarj çözümü ile geleceğini öğrendik. Detaylı olarak paylaşacak olursak; yeni Nubia telefonda hızlı şarj sırasında aşırı ısınmayı önlemek için dahili soğutma fanı bulunacak. Telefon şarj döngüsü sırasında sıcaklığı otomatik olarak izleyecek ve yüzey sıcaklığını soğutmak için fanı açacak. Sonuç olarak telefon hem daha kısa sürede hem de fazla ısınmadan şarj olacak, bu da pil sağlığını koruyacak.

RAM ve şarj detaylarına ek olarak, telefonun kamera kalitesini gözler önüne seren örnek çekimler paylaşıldı. Söylentilere göre Nubia Red Magic 5G, 64 megapiksel Sony IMX686 sensörle gelecek ve çift kamera olacak.