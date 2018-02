Office 2019 Windows 10'a Özel Olabilir

2018 yılının ikinci yarısında Office 2019 uygulamasını yayınlaması beklenen Microsoft’un beklenmedik bir karar alabileceği söylendi. Ortaya çıkan bilgilere göre, Office 2019 sadece Windows 10 kullanan cihazlar için piyasaya sürülebilir.

1 Şubat tarihi itibarıyla Microsoft’un ürünlerine dair teknik bilgileri bulabildiğiniz Microsoft TechNet adresine, Changes to Office and Windows servicing and support başlığıyla yeni bir yazı yüklendi. Office ve Windows servisi ve desteğinde yapılan değişiklikler olarak Türkçeye çevirebileceğimiz başlığın altında, yakın zaman sonra Office ve Windows’un eski sürümlerini kullanan kişilerin Microsoft desteğinden yoksun kalacakları anlatıldı ve hangi sürümlerin destek sürecinden çıkacağı aktarıldı.

Office ve Windows kullanan kişiler için oldukça yararlı bilgilerin verildiği yazıda en dikkat çekici ibare ise Office 2019’a dairdi. Office 2019 alt başlığına yazılan bilgilerde, yeni ofis yazılımı sürümünü kullanmak için gereken çeşitli teknik yeterliliklere değinilmişti. Birkaç madde şeklinde sıralanan bu yeterliliklerin arasında direkt olarak Windows 10’un sayılması, Office 2019’un sadece Windows 10 ile çalışacağı yorumlarının yapılmasına sebep oldu. Microsoft tarafından konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmezken, Office 2019’un çıkmasıyla birlikte bu kararın değişebileceği de söylenenler arasında kendisine yer buldu.

29 Temmuz 2015’te yayınlanan Windows 10 için ücretsiz geçiş gibi çeşitli avantajlar sunan Microsoft, bütün eski Windows sürümü kullanıcılarının Windows 10’a geçmeleri için gereğinden fazla baskı oluşturmasıyla bir ara gündeme oturmuştu. Hala bütün kullanıcılarını Windows 10 kullanmaya davet eden şirket, Office 2019’u sadece Windows 10’a özel yaparsa, bu kararındaki ciddiyetini de bir adım daha ileriye götürmüş olacak.