OnePlus 15T'nin Özellikleri Ortaya Çıktı! 7.500 mAh Pili ve 16 GB RAM'i Var
OnePlus 15T kısa bir süre önce China Telecom’da listelendi. Bu gelişme telefonun RAM, depolama, kamera ve batarya özelliklerini gözler önüne seriyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- OnePlus 15T kısa bir süre önce PZ110 model numarasıyla China Telecom veritabanında listelendi.
- Bu gelişme telefonun 12/16 GB RAM'in yanı sıra 256/512 GB ve 1 TB depolamayla geleceğini doğruluyor. Ayrıca 50 MP kameraya ve 7.500 mAh bataryaya sahip olacağını gösteriyor.
- OnePlus 15T modelinin tanıtımı 24 Mart tarihinde yapılacak.
OnePlus'ın önümüzdeki günlerde tanıtmaya hazırlandığı 15T modeli için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası amiral gemisi özelliklerine sahip olacağı yönünde. Son ortaya çıkan raporlar cihazın temel özelliklerini büyük oranda doğruluyor. İşte merak edilen detaylar!
OnePlus 15T China Telecom'da Listelendi
OnePlus 15T kısa bir süre önce PZ110 model numarasıyla China Telecom’da listelendi. Bu listeleme akıllı telefonun teknik özelliklerinin büyük bir kısmını doğruluyor. Listeye göre ürünün boyutları 150,56 × 71,82 × 8,48 mm ve ağırlığı ise 194 gram olacak. Ayrıca 12 veya 16 GB RAM seçenekleri ve 256 GB, 512 GB ya da 1 TB dahili depolama kapasitesiyle raflardaki yerini alacak.
Bunlara ek olarak cihazda 50 megapiksel ana ve 50 megapiksel telefoto sensöründen oluşan çift kamera kurulumu bulunacak. Önde ise 16 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek. Telefonun pili ise 7.500 mAh kapasitesinde olacak. Şarj hızlarıyla ilgili herhangi bir detay verilmedi. Ancak geçmiş raporlara göre 100W hızlarını destekleyecek.
OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Gövde: Premium cam ve metal alaşım
- Boyutlar: 150,56 × 71,82 × 8,48 mm
- Ağırlık: 194 g
- Butonlar: Sağ tarafta 2 adet, sol tarafta 1 adet (Plus Key)
- Ekran Boyutu: 6,32 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 2640 × 1216 (1.5K)
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- İşletim Sistemi: Android 16
- Bellek ve Depolama Seçenekleri:
- 12GB / 256GB
- 16GB / 256GB
- 12GB / 512GB
- 16GB / 512GB
- 16GB / 1TB
- Ana Kamera: 50 megapiksel
- Periskop Kamera: 50 megapiksel
- Ön Kamera: 16 megapiksel
- Pil Kapasitesi: 7.500 mAh
- Şarj Hızı: 100W
- 5G desteği
- NFC
- Entegre parmak izi sensörü
- 3,5 mm kulaklık girişi yok
- microSD kart desteği yok
OnePlus 15T'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?
OnePlus 15T modeli 6,32 inç boyutunda AMOLED bir ekranla gelecek. Paneli 165 Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlük sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde kullanıcılar fazlasıyla akıcı bir deneyim yaşayabilecek. Ayrıca cihazın yüksek bir ekran/gövde oranına sahip olduğunu belirtelim.
OnePlus 15T Hangi İşlemciden Güç Alacak?
Telefonda an itibariyle mobil pazarın en güçlü işlemcilerinden Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 mevcut olacak. 3 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti, 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdeğe ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdeğe ev sahipliği yapıyor. Öte yandan Adreno 840 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Bu işlemci halihazırda Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra, OPPO Find N6 ve OnePlus 15 gibi amiral gemisi modellerinde kullanılıyor. Donanımın oyun performansı da etkileyici. Bu kapsamda, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunlarda 120 FPS’e kadar performans sunabiliyor.
OnePlus 15T Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?
OnePlus 15T modeli 24 Mart'ta düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Tanıtım esnasında telefonun tüm özelliklerini, fiyat etiketini ve globale gelip gelmeyeceğiyle ilgili detayları öğreneceğiz. Cihaz bundan birkaç gün sonra genel satışına çıkacak.
Fiyatının ise geçen yıl 3.399 yuan (vergisiz yaklaşık 21.860 TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunulan 13T’den biraz daha yüksek olması bekleniyor. Bu kapsamda modelin 3.599 (vergisiz 23 bin 210 TL) ila 3.799 yuan (vergisiz yaklaşık 24.999 TL) arasında bir fiyat etiketine sahip olması söz konusu.
OnePlus'tan 9.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 165Hz Ekranı Var
OnePlus Nord 6'nın tanıtım tarihi ve bazı özellikleri ortaya çıktı. Peki, güçlü işlemciye sahip Android telefon ne zaman tanıtılacak? İşte detaylar!
Editörün Yorumu
OnePlus 15T modeli, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, 165Hz ekranı ve 7.500 mAh'lik pili göz önünde bulundurulduğunda tam bir fiyat/performans ürünü diyebilirim. Şahsen Türkiye’de uygun bir fiyatla satışa sunulursa denemek isteyebileceğim bir model olabilir.