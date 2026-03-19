OnePlus'tan 9.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 165Hz Ekranı Var

OnePlus Nord 6'nın yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun bazı özellikleri açıklığa kavuştu. Ayrıca telefonun tanıtım tarihi de sızdırıldı. Yakında tanıtılması beklenen cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

OnePlus Nord 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Nord 6'nın 7 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli olacak. Dev batarya, yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OnePlus Nord 5, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Nord 6 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Nord 6'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda OnePlus 15 ve OnePlus Nord 3 5G dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus Nord 6'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

OnePlus Nord 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord 5 için 31 bin 999 rupi (15 bin 209 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus Nord 6'nın Nord 5'ten daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 35 bin rupi (16 bin 635 TL) civarı fiyat ile satışa sunulabilir. Buna göre telefonun tahmini Türkiye fiyatı 34 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

OnePlus Nord 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.78 inç

6.78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

OnePlus Nord 6'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Nord 5'te ise 6,83 inç ekran boyutu, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1800 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni telefonda da 1800 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

OnePlus Nord 6'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Nord 6'da Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, GTA San Andreas'ı 30 FPS civarında çalıştırabiliyor. Bunun yanı sıra PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty Mobile gibi çevrim içi tabanlı popüler oyunlar da sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor.

İşlemcide 3.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek mevcut. OnePlus Nord 5'te Snapdragon 8s Gen 3 tercih edilmişti. Bu işlemci de çoğu mobil oyunu kasma ve donma gibi sorunlar olmadan çalıştırabiliyor.

OnePlus Nord 6'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Bu arada Nord 5'in arka kameralarının da aynı çözünürlüklere sahip olduğunu belirtelim.

OnePlus Nord 6'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonu, 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde akıllı telefon uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Nord 5'te ise 6.800 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Dolayısıyla batarya tarafında önemli bir artış gerçekleşecek.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OnePlus Nord 6'nın kendi segmentinde oldukça iddialı bir telefon olacağını düşünüyorum. 1.5K çözünürlüğe ve 165Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranda hem oyun oynamanın hem de film izlemenin çok keyifli olacağını söyleyebilirim.

Bu arada benim için batarya kapasitesi de çok önemli çünkü düşük batarya kapasitesine sahip bir telefonu gün içinde sık sık şarj etmek gerekebiliyor. Bu da genel telefon kullanım deneyimini olumsuz yönde etkiliyor. Nord 6'nın 9.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Böylece kullanıcılar cihazı sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak.