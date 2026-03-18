OnePlus'tan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! 165Hz AMOLED Ekranı Var

OnePlus 15T'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OnePlus 15T'nin tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak.

OnePlus 15T Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 15T, 24 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Dev batarya, yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OnePlus 13T, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

OnePlus 15T Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus 15T 'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak OnePlus 13T satılmıyor. Dolayısıyla OnePlus 15T'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Planlarda değişiklik olursa OnePlus 15T Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

OnePlus 15T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 13T için 3 bin 399 yuan (21 bin 860 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus 15T'nin OnePlus 13T'ye kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 3 bin 600 yuan (23 bin 153 TL) civarında fiyat ile satışa sunulabilir. Eğer telefon Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 45 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

OnePlus 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Batarya: 7500 mAh

7500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1TB

256 GB / 512 GB / 1TB Ana Kamera: 50 MP Sony Lytia 700 (OIS destekli)

50 MP Sony Lytia 700 (OIS destekli) Telefoto Kamera: 50 MP Samsung ISOCELL JN5 (f/2.8 diyafram açıklığı)

50 MP Samsung ISOCELL JN5 (f/2.8 diyafram açıklığı) Ön Kamera: 32 MP

OnePlus 15T'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda PUBG Mobile'ın yanı sıra en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 daha önce OnePlus 15, Honor Magic 8 Pro, POCO F8 Ultra ve Samsung Galaxy S26 serisi dahil olmak üzere çok sayıda telefonda kullanılmıştı. OnePlus 13T'de ise Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti. Bu işlemcinin de yüksek grafik kalitesine sahip oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabildiğini belirtelim.

OnePlus 15T'nin Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

OnePlus 15T'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera bulunacak. Ana kamerada OIS teknolojisi yer alacak. Bu teknoloji, fotoğraf veya video çekerken el titremesinden kaynaklanan bulanıklığı azaltıyor. Bu sayede daha kaliteli video ve fotoğraf çekilebiliyor.

Telefonda ayrıca 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse OnePlus 13T'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera mevcut.

OnePlus 15T'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonu, 6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 165Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Telefonda ultraosnik pramak izi sensörü de yer alacak. Ekran altına entegre edilecek bu sensör hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

Editörün Yorumu

Bu zamana kadar ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OnePlus 15T'nin kendi segmentinde oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Yüksek çözünürlüğe ve 165Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranda hem oyun oynamanın hem de dizi ve film izlemenin çok keyifli olacağını söyleyebilirim.

100W hızlı şarj desteğinin önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Cihaz ayrıca 7500 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece kullanıcılar telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak.