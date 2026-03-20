OnePlus'ın 9000 mAh Bataryalı Telefonunun Tasarımı Belli Oldu!

OnePlus'ın 9.000 mAh bataryayla, 165Hz yenileme hızıyla ve 12 GB'a kadar RAM'le gelecek Nord 6 modelinin canlı görselleri sızdırıldı. Bu gelişme sayesinde nisan ayının başında tanıtılacak akıllı telefonun nasıl görüneceğine dair akıllarda herhangi bir soru işaret kalmadı diyebiliriz. İşte merak edilen detaylar!

OnePlus Nord 6'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynakları OnePlus Nord 6'nın tasarımını sızdırdı. Buna göre akıllı telefon oval kare bir kamera kurulumuyla gelecek. Bu gelişmeyle birlikte şirketin Nord 5'te kullanılan dikey kamera modülünden vazgeçtiğini ve artık farklı bir görünümle ilerleyeceğini söyleyebiliriz.

Telefonun kamera kurulumunda iki adet kamera, bir adet yardımcı sensör ve bir adet LED flaş bizleri karşılıyor. Bununla birlikte arka panelinin orta kısmında şirketin logosu bizleri karşılıyor. Kısacası bu yılki Nord modelinde önemli tasarımsal yenilikler söz konusu.

OnePlus Nord 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 RAM: 12 GB'a kadar

12 GB'a kadar Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Hızlı Şarj: 80W

80W Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

OnePlus Nord 6'nın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

OnePlus Nord 6 modelinde 6.78 inç boyutlarında, 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızları sunan AMOLED bir ekran karşımıza çıkıyor. Yenileme hızlarının 165Hz olması kullanıcıların akıcı bir ekran deneyimi yaşayacakları şeklinde yorumlanabilir.

OnePlus Nord 5'te 6,83 inç boyutunda, 1,5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran bulunuyordu. Yeni modelde ekran boyutunun bir miktar küçüldüğünü, fakat yenileme hızlarında kayda değer bir artış olduğunu görüyoruz.

OnePlus Nord 6'nın İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi yer alıyor. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti, bir adet 3.2 GHz ARM Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720, iki adet 2.0 GHz ARM Cortex-A720 ve iki adet 2.8 GHz ARM Cortex-A720 çekirdeklerine ek olarak Adreno 825 grafik birimi bulunuyor.

Snapdragon 8s Gen 4 halihazırda Nothing Phone (3), Honor 500, POCO F7 ve Xiaomi Civi 5 Pro modellerine güç veriyor. Oyun performansına gelecek olursak, PUBG: Mobile, Call of Duty: Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunlarda 120 FPS'e kadar performans verebiliyor.

OnePlus Nord 6'nın Kamerası Nasıl Olacak?

Üründe 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan bir kamera kurulumu mevcut. Nord 5'te de aynı kamera özellikleri mevcut. Yani kamera tarafında spesifik bir yenilik yapılmayacak gibi görünüyor. Öte yandan 32 megapiksellik bir selfie kamerasıyla gelecek.

OnePlus Nord 6'nın Bataryası Nasıl Olacak?

Nord 5, global pazarlara 6.800 mAh kapasiteli bir bataryayla gelmişti. Yeni modelde ise çok daha büyük, 9.000 mAh’lik bir pil tercih edilecek. Bu batarya 80W hızında şarj edilebilecek. Kullanıcılar bu güçlü pil sayesinde gün boyu sürekli şarj arama derdinden kurtulacak diyebiliriz.

OnePlus Nord 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da Nord 6'nın başlangıç fiyatının 34.999 rupi (vergisiz yaklaşık 16.543 TL) olması bekleniyor. Ayrıca, şirketin çoğu modelinin Türkiye’de satıldığını ve bu nedenle telefonun ülkemizde satışa çıkma ihtimalinin bulunduğunu da belirtelim.