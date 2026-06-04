144Hz Ekranlı Ucuz Telefon Yolda! 7000 mAh Bataryaya Sahip

OnePlus, Turbo 6X isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Turbo 6X'in özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde telefon donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırabilecek. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

OnePlus Turbo 6X'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Turbo 6X'in 1000 yuan civarında fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 6.807 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 12 bin 850 TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

OnePlus Turbo 6X'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,72 inç

6,72 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 7300

Dimensity 7300 Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

IP64 sertifikası Boyut: 165,85 x 75,85 x 8,55 mm

165,85 x 75,85 x 8,55 mm Ağırlık: 208 gram

OnePlus Turbo 6X'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,72 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde IPS LCD ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse OnePlus Turbo 6V'de 6,78 inç ekran boyutu, 1227 x 2772 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, AMOLED ekran ve 1800 nit parlaklık tercih edilmişti.

Geniş görüş açısına sahip IPS LCD renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Çok canlı renklere sahip olan AMOLED ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu sayede AMOLED'de karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir. 1800 nit ise güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

OnePlus Turbo 6X'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonunda Dimensity 7300 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından geliştirilen 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

Dimensity 7300 işlemcisi daha önce vivo Y500, CMF Phone 1 ve TECNO Camon 40 Pro dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Bu işlemci, son dönemin en popüler oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. MOBA türünün başarılı bir örneği olan Mobile Legends: Bang Bang ise ortalama 83 FPS'te oynanabiliyor.

OnePlus Turbo 6X'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Turbo 6X, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada Turbo 6V'de 9.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OnePlus Turbo 6X'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Turbo 6V'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

OnePlus Turbo 6X Ne Zaman Tanıtılacak?

Turbo 6X, 18 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. OnePlus'ın bütçe dostu Android telefonu Turbo 6V, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Turbo 6X Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Turbo 6X'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Turbo 6 serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus Turbo 6X'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OnePlus Turbo 6X'in ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu, özellikle seyahat ederken önemli bir avantaj sağlayacak.

Yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bence telefon IPS LCD yerine AMOLED'e sahip olsa daha iyi olurdu. Bunun nedeni ise AMOLED'in daha canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.