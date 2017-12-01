'Online Tecavüz'den 10 Yıl Hapis Yedi

İsveç’te emsal niteliğinde bir mahkeme kararı verildi. İnternet ortamında cinsel suç işlemekten 10 yıl hapis cezasına çarptırılan 41 yaşındaki adam, online cinsel suçtan hapis cezası alan ilk kişi oldu. Bu mahkeme sonucunun gelecekteki benzer davalara da örnek olacağı düşünülüyor.

İsveç Ulusal Gazesi’nde yer alan habere göre 41 yaşındaki Bjorn Samstrom, 2015 ve 2017 yılları arasında ABD, Kanada ve İngiltere’den 27 genci web kamerası üzerinden cinsel eylemler yapmaya zorladı. Samstrom’un gençleri fotoğraflarını porno sitelere servis etmekle ve ailelerine zarar vermekle tehdit ettiği anlaşıldı. İnternet ortamında tanıştığı gençleri hedef alan Samstrom’un zaman zaman gençlerin evcil hayvanlarını da cinsel eylemlerde kullanmasını istediği öğrenildi.

Samstrom’un yargılandığı davaya bakan İsveçli Savcı Annika Wennerström, cinsel tacize uğrayan gençlerin ifadelerinde başka seçeneklerinin olmadığını söylediğini ve çok korktuklarını anlattıklarını aktardı. İsveç’in Uppsala şehrindeki mahkemede görülen dava sonucu Samstrom’u “online tecavüz” suçundan 10 yıl hapse mahkum etti ve bu karar türünün ilk örneği olarak tarihe geçti.

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