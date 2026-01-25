Sepetler ChatGPT’ye Taşınıyor: Sohbet Botunda Alışveriş Dönemi!

Son yıllarda yapay zekâ alanındaki gelişmelerin bir ürünü olarak karşımıza çıkan sohbet botları, artık yediden yetmişe milyarlarca kişi tarafından kullanılıyor. Bunun sebebi ise tahmin edebileceğiniz üzere günlük işleri bir hayli kolaştırması. Mesela günler sürecek bir araştırmayı bu araçlar ile dakikalar içerisinde yapabilmek mümkün.

Gelen son bilgilere göre OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT ile alışveriş yapabilmek de mümkün olacak. Daha önce Microsoft'un Copilot ile sunduğu bu özellik, gelecekte ChatGPT'de de yer alacak. İşte ayrıntılar...

ChatGPT Üzerinden Alışveriş Yapılabilecek

Şu anda sohbet botundan bir ürün önerisi istediğinizde bunu önde gelen e-ticaret platformlarından araştırıp size bir liste hazırlayabiliyor. Örneğin "1.000 TL altında kablosuz kulaklık öner." şeklinde bir istekte bulunabiliyorsunuz. Ancak satın almak için ilgili siteye girip kayıt olduktan sonra sipariş vermek gerekiyor. Neyse ki yakında buna gerek kalmayacak.

Daha önce ortaya atılan iddialar doğru çıktı. Öyle ki OpenAI'ın ChatGPT için alışveriş özelliği üzerinde çalıştığı açıklandı. Paylaşılan bilgilere göre uygulamada bir alışveriş sepeti bölümü olacak. Kullanıcılar, sohbet sırasında önerilen ürünleri bu sepete ekleyebilecek.

Akabinde yine ilgili kısımda teslimat adresi ve ödeme yöntemini girdikten sonra satın alma işlemi tamamlanabilecek. Bu noktada tıpkı online alışveriş uygulamalarındaki gibi adresler ve ödeme yöntemlerinin daha sonra kullanmak üzere kaydedilebileceğini belirtelim.

Üstelik birden fazla sohbetteki ürün tavsiyeleri aynı sepette görünecek. Yani örneğin bir ay boyunca farklı sohbetlerde sepete ekleyeceğiniz ürünleri ay sonunda toplu bir şekilde satın alabileceksiniz. Peki Hepsiburada, Amazon ve Trendyol gibi dev pazar yerlerinde yer alan tüm ürünler ChatGPT'te de karşımıza çıkacak mı? Bu şu an için pek muhtemel görünmüyor ancak yakında mümkün olabilir.

Satıcılar İçin Başvurular Başladı

OpenAI, satıcılar için başvuruları da başlattı. Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz başvuru sayfasında sisteme dahil olmak isteyen işletmeler, talepte bulunabilir. Şirketin paylaştığı bilgilere göre Shopify ile oluşturulan e-ticaret platformları ve önde gelen e-ticaret platformlarından Etsy'deki satıcılar otomatik olarak sisteme dahil olacak. Özellik kullanıma sunulduktan sonra kullanıcıların gösterdiği ilgiye göre yerli platformlar için de destek sunulabilir.

ChatGPT üzerinden alışveriş özelliğinin ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Zira net bir tarih paylaşılmadı. Ancak beklentiler, önümüzdeki ayları işaret ediyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.