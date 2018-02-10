Opera 51'in Hızı Dudak Uçuklatıyor

Geçtiğimiz gün Opera Software tarafından 51. güncellemesini alan Opera'da gözle görülür derecede hız artışı yaşandı. Ayrıca 51 sürümüyle birlikte tarayıcıya yeni özellikler ekleyen şirket, yeni Opera'nın Firefox Quantum'dan yüzde 38 oranında daha hızlı olduğunu iddia ediyor.

Windows 10'lu bir HP Spectre bilgisayarında yapılan test üzerinde Firefox Quantum 58'e fark atmayı başaran Opera 51, gözlü görülür derecede artan performansının yanı sıra sunduğu özellikler ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Google Chrome'a göre daha az belleğe ihtiyaç duyan Opera'nın yeni gelen özellikleri de bir hayli başarılı gözüküyor.

Opera 51 ile birlikte bir web sitesinin sekmesini tıklatarak sayfanın üst kısmına hızlıca geri dönebilirsiniz. Yani bu özelliğin bir blog sayfasında veya Facebook, Twitter gibi platformlarda gezinirken bir hayli işe yarayacağını söyleyebilirim. Ayrıca yeni yer imleri özelliği hakkında "Yer imleri yöneticisinde, genişletilebilir menüde bulunan dışa aktarma yer işaretleriyle birlikte bir içe aktarma yer imi düğmesi ekledik. Bu, diğer web tarayıcılarından yer işaretlerinizi içe aktarmanın başka bir yolu." şeklinde konuşan şirket, daha önceki sürümlerde sundukları özellikleri de hatırlatmayı ihmal etmedi.

Yeni sürümde tarayıcıyı sıfırlamak ve profili yedekleme işi çok daha basitleştirilmiş durumdayken aynı zamanda masaüstü arka planınızı Opera'nın duvar kağıdına koyabilme şansı veriliyor.

Peki sizce en iyi web tarayıcısı hangisi? Görüşlerinizi yorum kısmında bize iletmeyi unutmayın.