Bu Telefon Pil Testlerinde Zirveye Oynuyor: 17 Pro Max'i Bile Geçti!

Akıllı telefon dünyasının en büyük rekabet alanlarından biri de hiç şüphesiz pil ömrü. Özellikle amiral gemisi modellerde kullanıcıların en çok önemsediği konulardan biri olan batarya performansı, Oppo'nun yeni modeli Find X9 Pro'nun da en iddialı olduğu alanlardan biri gibi görünüyor.

Cihazın 16 Ekim'deki resmi lansmanı öncesinde ortaya çıkan pil testleri sonuçları, amiral gemisi telefonun bu alanda zirveye oynayacağını gösteriyor. Öyle ki Oppo Find X9 Pro, pil ömrü tarafında yine 7500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Xiaomi 17 Pro Max'i bile geride bırakıyor. İşte detaylar!

Oppo Find X9 Pil Performansıyla Rakiplerini Geride Bırakacak

Yeni Find X9 Pro, "Novice Evaluation" isimli bir firma tarafından yapılan aralıksız kullanım senaryolu pil testlerinde 7 saat 18 dakika gibi etkileyici bir sonuca imza attı. Yeni telefon bu süreyle 8000 mAh'lık bir bataryaya sahip olan iQOO Z10 Turbo Plus'nın hemen arkasında yer aldı.

Ancak asıl sürpriz cihazın, kendisi ile aynı batarya kapasitesine sahip olmasına rağmen 6 saat 49 dakikalık bir sonuca ulaşan Xiaomi 17 Pro Max'i geride bırakması oldu.

Dahası 7025 mAh bataryayla birlikte gelen Oppo Find X9 bile 6 saat 51 dakika ile Xiaomi'nin en güçlü amiral gemisi az bir farkla geçmeyi başardı. Merak edenler için iPhone 17 Pro Max'in 5 saat 26 dakika ile bu modellerin oldukça gerisinde kaldığını belirtelim.

WhyLab adlı bir diğer test kuruluşu da benzer sonuçlara ulaştı. Find X9 Pro, aralıksız kullanım testlerinde 9 saat 30 dakikaya kadar ayakta kalırken, Xiaomi 17 Pro Max'in 8 saat 24 dakika ile rakibine kıyasla yaklaşık bir saat daha erken tükendiği görüldü.

Oppo'nun Başarısının Sırrı Ne?

İlginç olan ise 17 Pro Max'in daha verimli olduğu söylenen Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinden güç alması. Bu nedenle MediaTek Dimensity 9500 işlemcisini kullanan Find X9 Pro'nun aynı bataryaya sahip olmasına rağmen nasıl daha fazla pil ömrü sunduğu herkes tarafından merak ediliyor.

Uzmanlar ise bu soruya yanıt olarak telefonlarda kullanılan farklı arayüzlerin altını çiziyor. Zira, Oppo cephesinin ColorOS 16 ile daha optimize ve verimli bir deneyim sunduğu, HyperOS 3 ile çalışan Xiaomi 17 Pro Max'in bu sebeple pil alanında geride kaldığı aktarılıyor.

Peki siz Find X9 Pro'nun pil testlerinde gösterdiği bu etkileyici performans hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni amiral gemisi normal kullanım senaryolarında da en iyi batarya performansına sahip telefonlar arasına girebilecek mi? Yorumlarda buluşalım.