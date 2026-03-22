Samsung Galaxy S26 Parçalarına Ayrıldı! İçi Gün Yüzüne Çıktı

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Samsung, birkaç hafta önce tanıttığı Galaxy S26 serisiyle akıllı telefon dünyasının dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra olmak üzere üç modelden oluşan seri, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Bugün ise serinin standart modeli Samsung Galaxy S26, bir içerik üreticisi tarafından parçalarına ayrıldı. Paylaşılan video sayesinde cihazın içindeki donanımlar ortaya çıkarılmışken, aynı zamanda ne kadar tamir edilebilir olduğu net bir şekilde görüldü.

Samsung Galaxy S26 Ne Kadar Tamir Edilebilir?

Mobil cihazlar için dayanıklılık testleri ve söküm videolarıyla tanınan PBKreviews kanalı, bu kez Samsung Galaxy S26 modelini masaya yatırdı. İçerik üreticisi söküm işlemine SIM kart yuvasını çıkararak başladı. Ardından arka kapağı ısı uygulayarak gevşetti ve yerinden ayırdı. Böylece cihazın iç bileşenleri tüm detaylarıyla gözler önüne serildi.

İçerik üreticisi, cihazın iç bileşenlerini detaylı bir şekilde inceledi. Bununla birlikte model; yedek parça bulunabilirliği, batarya değişiminin kolaylığı ve diğer bileşenlerin rahat bir şekilde değiştirilebilmesi sayesinde yüksek bir tamir edilebilirlik puanı almayı başardı.

Samsung Galaxy S26'nın Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: FHD+ (2340 x 1080)

FHD+ (2340 x 1080) Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Piksel Yoğunluğu: 412 ppi

412 ppi İşlemci: Exynos 2600 2nm

Exynos 2600 2nm RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh Ana Kamera: 50 MP, f/1.8

50 MP, f/1.8 İkinci Kamera: 10 MP, f/2.4, 3x optik zoom telefoto kamera

10 MP, f/2.4, 3x optik zoom telefoto kamera Üçüncü Kamera: 12 MP, f/2.2 ultra geniş açılı kamera

12 MP, f/2.2 ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 10 MP, f/2.2

10 MP, f/2.2 Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Boyut: 70,6 x 147 x 7,5 mm

Samsung Galaxy S26, 6,3 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip. FHD+ (2340 x 1080) piksel çözünürlük sunan bu panel, 120 Hz yenileme hızıyla destekleniyor. Ayrıca piksel yoğunluğu da 412 PPI şeklinde. Tüm bu özellikler sayesinde akıcı ve keskin bir görünüm sağlıyor.

12 GB bellek; 256 GB / 512 GB dahili depolama alanı seçenekleri olan amiral gemisinin kalbinde Exynos 2600 işlemci bulunuyor. 2 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu yonga seti, gücüyle en iyi grafikli mobil oyunları bile akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Genshin Impact, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi popüler yapımlarda yüksek FPS değerlerine ulaşarak akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor.

Samsung Galaxy S26, ön tarafında 10 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer veriyor. Arka tarafında ise üçlü kamera sistemi yer alıyor. Bu kameralar sırasıyla 50 MP ana, 10 MP telefoto (3x optik zoom), 12 MP ultra geniş açı şeklinde.

Öte taraftan cihaz, 4.300 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu batarya yoğun kullanımda maalesef ki bir günü çıkaramıyor. Ancak daha az yoğun kullanımda günü rahatlıkla tamamlayabiliyor.

Samsung Galaxy S26 Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM + 256 GB: 70 bin 499 TL

70 bin 499 TL 12 GB RAM + 512 GB: 82 bin 499 TL

Samsung Galaxy S26, 70 bin 499 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu başlangıç fiyatı 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip model için geçerli. 12 GB RAM + 512 GB seçeneği ise 82 bin 499 TL’ye satışa sunuluyor.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy S26, kompakt boyutu ve güçlü donanımıyla öne çıkıyor. Özellikle yüksek tamir edilebilirlik puanı biz kullanıcılar için önemli bir avantaj sunuyor. Sahip olduğu işlemci, bellek boyutu ve güncel yazılım sayesinde sergilediği performans da kullanıcı deneyimini oldukça yükseltiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.