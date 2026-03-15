Bu Tablet Çok Güçlü! Oppo Pad 5 Pro'nun Özellikleri Sızdı

Oppo, geçen yılın sonlarına doğru Pad 5 adlı çok güçlü tabletini piyasaya sürmüştü. Şimdi ise marka, söz konusu modelden daha güçlü olacak Pad 5 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Birkaç hafta sonra duyuracağı amiral gemisi tabletle ilgili gelişmeler hız kazandı. Son olaraksa teknik özellikleri ortaya çıktı. Peki Oppo Pad 5 Pro özellikleri neler olacak, kullanıcılara neler sunacak?

Oppo Pad 5 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Yeni mobil cihazlar ile ilgili paylaştığı sızıntılarla bilinen Digital Chat Station, Oppo'nun yeni tabletiyle ilgili detayları gün yüzüne çıkardı. Paylaşılan bilgilere göre mevzubahis model, 13,2 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek. Kıyaslama yapmak gerekirse Pad 5'in ekranı 12,1 inçti. Buna göre Pro'nun daha büyük olacağını söyleyebiliriz.

Bununla birlikte Pad 5 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. En güçlü mobil cihazlarda gördüğümüz bu yonga seti; iki adet 3.8 GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdekten oluşuyor. Bu mimari sayesinde hem yüksek performans hem yüksek pil verimliliği sunan yonga seti; PUBG Mobile, League of Legends: Wild Rift ve Genshin Impact gibi en iyi grafikli mobil oyunları rahatlıkla oynatabilecek.

Öte yandan tablet, 13.000 mAh'lik bir bataryadan enerji alacak. Ayrıca 67W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Böylelikle uzun süre kullanım imkanı tanıyabilir ve kısa sürede şarj olabilir. Son olarak 8 MP ön kamera ve 13 MP arka kamera da beklenen Pad 5 Pro özellikleri arasında.

Oppo Pad 5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

İddialara göre Oppo Pad 5 Pro, nisan ayında tanıtılacak. Yani önümüzde çok bir zaman yok. Ancak o zamana kadar yeni bilgiler gelmesi bekleniyor.

Oppo Pad 5 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Oppo Pad 5 Pro fiyatı ile ilgili şu an için net bir bilgi yok. Ancak tabletin üst segmentte yer alacağı göz önünde bulundurulduğunda pek de düşük olmayacağı kesin. Bu noktada 500-700 dolar civarında bir fiyat tahmini yapsak abartı olmaz.

Oppo Pad 5 Pro Türkiye'de Satılacak mı, Fiyatı Ne Kadar Olur?

Çinli üretici, önceki tablet modellerini ne yazık ki Türkiye’de satışa sunmadı. Bu nedenle Pad 5 Pro’nun da ülkemizde piyasaya sürülme ihtimali oldukça düşük görünüyor. Yine de eğer satılırsa diye bir fiyat tahmini yapabiliriz. Cihaz, 500–700 dolar aralığında bir fiyatla satışa sunulabilir. Bu aralığın ortalamasını baz aldığımızda yaklaşık 600 dolar gibi bir fiyat ortaya çıkıyor. Güncel kurla bu rakam yaklaşık 26 bin 500 TL seviyesine denk geliyor.

Ülkemizde tabletler için yaklaşık yüzde 20 oranında vergi uygulanıyor. Bu vergiyi de eklediğimizde ise fiyat yaklaşık 31 bin 500 TL civarına yükseliyor. Eğer cihaz Türkiye’de satışa sunulursa bu seviyelerde bir fiyatla karşılaşmak mümkün. Tabii şimdilik bir beklenti olduğunu tekrardan hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan bilgilere baktığımızda Oppo Pad 5 Pro’nun en güçlü tablet modelleri arasında yer alacağını düşünüyorum. Özellikle yüksek batarya kapasitesi, cihazın gün içinde sık sık şarj edilmeden kullanılabilmesini sağlayacak gibi görünüyor. Bu da şarj süresine önem verenlerin oldukça dikkatini çekecektir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oppo Pad 5 Pro'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.