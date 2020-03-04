Oyuncu Telefonu Nubia Red Magic 5G, Kamerası ile Çok Konuşulacak

Nubia’nın oyuncu telefonu Red Magic 5G, 12 Mart’ta online düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Şirket tarafından paylaşılan son görseller Red Magic 5G’nin sadece oyun değil, kamera performansı da etkileyici olacak.

Black Shark 3 oyuncu telefonu geçtiğimiz gün tanıtıldı. Hemen arkasından Nubia’nın oyuncu telefonu Red Magic 5G ile tanışacağız. Nubia’nın yeni telefonunun tüm özelliklerini henüz bilmiyoruz ancak şirketin son paylaştığı görselden anladığımız yeni Nubia telefon öncekinin aksine kamerada da kalitesini ortaya koyacak. Telefonun üçlü kamera kurulumu ile geleceği, ana lensin Sony IMX686 sensörünü taşıyan 64MP kamera olacağı doğrulandı. Aşağıda paylaşılan 9 görsel, Nubia Red Magic 5G ile çekilmiş. Telefonun kamera performansını ortaya koyan fotoğrafların çoğunluğu gündüz çekimi ve biraz filtre uygulanmış gibi duruyor. Kameranın video stabilizasyon yeteneğini gösteren örneğine baktığımızda Red Magic 5G, video çekimlerinde de kullanıcıları üzmeyecek gibi görünüyor.

Nubia Red Magic 5G ile Çekilen Fotoğraflar

Nubia Red Magic 5G telefonun 55W hızlı şarj adaptörüyle geleceği de doğrulandı. Önceki sızıntılar telefonun 4500 mAh bataryadan güç alacağını söylüyordu. Hava soğutmalı sıvı soğutma teknolojisi ile geleceği söylenen telefonun kalbinde kesin olarak Snapdragon 865 işlemci bulunacak. Bu noktada telefonun AnTuTu’da 633.000 puanı geçtiğini belirtelim. Red Magic UI’ın son sürümü ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışan telefon, dünyanın ilk 144Hz yenileme hızı sunan akıllı telefonu olacak. 16GB LPDDR5 RAM ile gelebilir. Telefon, ayrıca düşük gecikmeli kablosuz yansıtmayı destekleyecek.