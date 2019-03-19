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Paint Çizimlerini Gerçekçi Fotoğraflara Dönüştüren Yapay Zeka

nvidia guaguan
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Yazılım

Ünlü donanım üreticisi NVIDIA’nın derin öğrenme ve yapay zeka temalı toplantısı NVIDIA GTC 2019, oldukça ilginç yeniliklere sahne oldu. Toplantı sırasında tanıtılan GauGAN teknolojisi ise en kötü çizimleri bile gerçek hale dönüştürmesiyle görenleri şaşırtmayı başardı.

Çekişmeli Üretici Ağ (Adversarial Networks) olarak bilinen yeni yapay zeka teknolojisi, kısa süre önce tanıtılmıştı. Birçok yapay zeka uzmanını etkilemeyi başaran çekişmeli üretici ağ teknolojisi, yapay zekaya çeşitli şeyleri kolayca öğretme üzerine kurulu yapısı ile oldukça beğenilmişti.

NVIDIA tarafından geliştirilen GauGAN yazımı ise tahmin edeceğiniz üzere çekişmeli üretici ağlar üzerine kurulmuştu. Yapay zekanın Paint’i olarak adlandırılabilecek program, temelde basit çizimleri gerçekçi fotoğraflara dönüştürebilecek şekilde yazılmıştı. Henüz geliştirme aşamasının başlarında olan uygulama için hazırlanan küçük bir tanıtım videosu ise uygulamanın halihazırda oldukça başarılı çalıştığını gösterdi.

İçerisinde renk paleti, dolma kalem ve kurşun kalem gibi üç farklı seçenek barındıran GuaGAN, çizim araçlarının yanı sıra ekranın altına gerçek dünyaya ait çeşitli seçenekler de sunmuştu. Ekranın altında yer alan ağaç, taş, Güneş, dere ya da buna benzer seçeneklerle yapay zekanın çizdiğiniz şeyi anlamasına yardımcı olabileceğiniz, açıklananlar arasında yerini aldı.

Kısaca GuaGAN programında, ekranın sol tarafına çalakalem bir şeyler çiziyor ve aşağıda yer alan seçeneklerden, seçtiğiniz şeyleri yapay zekaya öğretiyorsunuz. Bunları işleyen yapay zeka ise ortaya hemen sağ tarafta görebileceğiniz gerçekçi fotoğraflar çıkıyor ve böylece bütün öğrencilerin resim dersinden tam notla geçmelerini, dağ, dere ve dumanı tüten ev üçlemesinden çıkmalarını sağlıyor.

https://youtu.be/p5U4NgVGAwg

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