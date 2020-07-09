İtalya'da Görülen Pembe Kar Küresel Isınmaya İşaret

İtalya Alplerinde soluk bir pembe tonu alan onlarca kar kütlesi bulunuyor. İlk başta kulağa hoş geliyor olabilir ancak gerçek şu ki pembe kar, gezegenin çok hızlı ısındığının başka bir belirtisi. Peki ya kar neden pembeleşiyor ve bunun küresel ısınmayla ne ilgisi olabilir?

Pembe kar rengini sıcaklıklar yükseldikçe ortaya çıkan minik alglerden alır ve Güneş ışığını üzerine çeker. Earther raporlarına göre pembe kar, Antarktika ve Grönland dahil gezegenin birçok bölgesinde bulunuyor ve karların daha çabuk eriyerek küresel sıcaklığa yol açıyor.

Pembe Kar Neden Yapar?

Kar ve buz gezegenin normal sıcaklığa sahip olması için hayati önem taşıyor. Beyaz kar Güneş ışınlarını yansıtır ve taş kadar ısıyı soğuramaz. Fakat yavaş yavaş Dünya ısındıkça Alpler gibi kar toplayan bölgelerde kar daha fazla eriyor ve bunu telafi etmek için yeterli yeni kar yağmıyor. Buna bağlı olarak buzullar pembeleşiyor ve algler daha fazla ısı emilmesine yol açıyor.