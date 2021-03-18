Perseverance'ın Mars'ta Çıkardığı Ses İlk Defa Yayınlandı

Perseverance'ın Mars'ta çıkardığı sesi hemen dinleyin. Geçtiğimiz dönemde Mars'ın sesini gönderen NASA gezgini, şimdi de Mars yüzeyinde çıkardığı sesi paylaştı. NASA'da çalışan mühendislerden biri bu sese çok şaşırdığını belirtirken, sosyal medyada gündem olmayı başardı. İşte Perseverance gezgininin ürkütücü sesi.

NASA'nın Perseverance gezgini, Mars'taki sürüşünün ilk seslerini gönderdi ve Kızıl Gezegen'in çevresi hakkında daha fazla bilgi verdi.

Kayıt, iki mikrofonundan biri tarafından yakalandı. NASA'nın yayınladığı ses içerisinde Mars'ın yüzeyinde ilerleyen altı metal tekerleğin 'uğultusunu' duyabilirsiniz.

Perseverance'ın Mars'ta çıkardığı sesi hemen dinleyin

NASA ekibi gezginin Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Duydun mu? Bu benim Mars kayalarının üzerinden geçerken (çıkardığım) ses. Mars'ta ilerlerken ilk kez ses yakaladık" şeklinde bir ifade kullandı.

Mars arazisini keşfederken çıkan bu sesler pek çok kişinin şaşırmasına yol açtı. Hatta NASA'nın kamera ve mikrofon sistemlerinden sorumlu mühendis Dave Gruel, "Bu sesleri arabamı sürerken duysaydım, arabamı kenara çeker ve bir çekici çağırırdım. Ancak sesin ne olduğunu ve nerede kaydedildiğini düşününce bu çok anlamlı geliyor." dedi.

🔊 Hear that? That’s the sound of me driving over Martian rocks. This is the first time we’ve captured sounds while driving on Mars.



Read full story: https://t.co/oqdnCJShjm pic.twitter.com/yKwypUSnE7 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 17, 2021

Ayrıca bu ses, NASA'nın California'daki Jet Tahrik Laboratuvarı tarafından yayınlanan 16 dakikalık işlenmemiş ses yayınının bir parçasını oluşturuyor.

Bir tonluk gezici Perseverance iki mikrofon taşıyor. Biri rüzgar ve kayaya yansıtılan lazerlerin sesini, diğeri ise alçalma ve inişi yakalıyor.

Ayrıca daha önce Mars'ın sesini gönderen gezgin, sosyal medyada büyük olay olmuştu. Araç tarafından gönderilen ses, Mars'ta ne kadar kuvvetli rüzgarların olduğunu ve yıkıcı bir etki yaratabileceğini gözler önüne seriyordu.

NASA tarafından yayınlanan diğer ses, aracın lazer darbesinin etkisini yansıtıyordu. Perseverance'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Mars’taki lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını dinliyorsunuz. SuperCam cihazımdaki mikrofon tarafından kaydedilen bu ritmik vuruş sesleri, ekibimin etrafımdaki kayaların yapısını anlamasına yardımcı olabilecek farklı yoğunluklara sahip.”

Yaklaşık 7 ay önce Dünya'dan Mars'a gönderilen Perseverance, geçtiğimiz Şubat ayında başarılı bir şekilde iniş yapmış ve Mars'tan fotoğraflar göndermeye başlamıştı. Geçtiğimiz aydan bu yana Mars hakkında pek çok bilgi edindik. Peki ya siz Perseverance gezgininin Mars yüzeyinde çıkardığı ses hakkında ne düşünüyorsunuz?