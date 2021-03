Perseverance'ın Mars'ta Çıkardığı Ses İlk Defa Yayınlandı

Perseverance'ın Mars'ta çıkardığı sesi hemen dinleyin. Geçtiğimiz dönemde Mars'ın sesini gönderen NASA gezgini, şimdi de Mars yüzeyinde çıkardığı sesi paylaştı. NASA'da çalışan mühendislerden biri bu sese çok şaşırdığını belirtirken, sosyal medyada gündem olmayı başardı. İşte Perseverance gezgininin ürkütücü sesi.

NASA'nın Perseverance gezgini, Mars'taki sürüşünün ilk seslerini gönderdi ve Kızıl Gezegen'in çevresi hakkında daha fazla bilgi verdi.

Kayıt, iki mikrofonundan biri tarafından yakalandı. NASA'nın yayınladığı ses içerisinde Mars'ın yüzeyinde ilerleyen altı metal tekerleğin 'uğultusunu' duyabilirsiniz.

NASA ekibi gezginin Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Duydun mu? Bu benim Mars kayalarının üzerinden geçerken (çıkardığım) ses. Mars'ta ilerlerken ilk kez ses yakaladık" şeklinde bir ifade kullandı.

Mars arazisini keşfederken çıkan bu sesler pek çok kişinin şaşırmasına yol açtı. Hatta NASA'nın kamera ve mikrofon sistemlerinden sorumlu mühendis Dave Gruel, "Bu sesleri arabamı sürerken duysaydım, arabamı kenara çeker ve bir çekici çağırırdım. Ancak sesin ne olduğunu ve nerede kaydedildiğini düşününce bu çok anlamlı geliyor." dedi.

🔊 Hear that? That’s the sound of me driving over Martian rocks. This is the first time we’ve captured sounds while driving on Mars.



