Photos Companion ile Windows'ta Fotoğraf Aktarmak Artık Daha Kolay

Windows tabanlı bir bilgisayar kullanıyor ve cep telefonunuzdan bilgisayarınıza fotoğraf aktarmakta çok zorlanıyorsanız, Microsoft sizin için Photos Companion adını verdiğini yeni bir uygulama geliştirdi.

Apple, uzun zamandır AirDrop isimli uygulaması aracılığıyla bilgisayarlar ve iPhone’lar arasında veri paylaşımını kolaylaştırıyor ve fotoğraf aktarımını beklenmedik derecede hızlandırıyordu. Microsoft ise AirDrop’a cevaben Android ve iOS için Photos Companion adını verdiği bir uygulama yayınladı. Windows tabanlı bilgisayarlar ve diğer akıllı telefonlar arasında resim aktarımını hızlandırmak için kullanılan uygulama, hızlı ve basit çalışmasıyla oldukça beğeni topladı.

Windows 10 ile birlikte gelen fotoğraf gösterme uygulamasında yer alan QR kodu okutmak suretiyle çalışan uygulamanın, QR kodun bulunduğu ve okutulduğu iki cihaz arasında Wi-Fi ağı yoluyla bağlantı kurduğu ve kurulan bağlantıyla birlikte fotoğraf aktarmaya başladığı söylendi.

Microsoft’un öğrencilerin akıllarındaki fikirleri hayata geçirmeleri için başlattığı Microsoft Garage projesi kapsamında ortaya çıkan ve Microsoft mühendislerinin yardımıyla gerçeğe taşınan Photos Companion’u ise hemen aşağıdan indirerek deneyebilir ve fotoğraflarınızı saniyeler içerisinde bilgisayarınızdan telefonunuza atabilirsiniz: