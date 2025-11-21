12 Aylık PS Plus Deluxe ve Extra Aboneliğinde Dev İndirim Başladı
12 aylık PlayStation Plus Deluxe ve Extra abonelik planlarının fiyatları indirime girdi. İşte kaçırılmaması gereken kampanyaya dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- PlayStation Plus Deluxe'un 12 aylık planı 4.266 TL'den 2.858 TL'ye düştü.
- PlayStation Plus Extra'nın 12 aylık planı 3.645 TL'den 2.733 TL'ye düştü.
- Kampanya 5 Aralık tarihinde sona erecek.
PlayStation 5 ve PlayStation 4 oyuncularının kaçırmaması gereken bir indirim fırsatı sunuldu. Yüzlerce oyunun yer aldığı kütüphanenin yanı sıra birçok avantaj sunan PlayStation Plus Extra ve Deluxe için kampanya başladı. Bu doğrultuda iki abonelik paketinin 12 aylık fiyatı indirime girdi. Peki, PS Plus aboneliği kaç TL'ye düştü?
PlayStation Plus Extra ve Deluxe'un Fiyatı Düştü
PlayStation Plus Deluxe aboneliğinin 12 aylık seçeneği yüzde 33 oranında indirime girdi. Böylece 4 bin 266 TL yerine yalnızca 2 bin 858 TL ödeyerek 12 aylık Extra aboneliği alabilirsiniz. Bu abonelik ile tüm temel PlayStation Plus özelliklerinin yanı sıra oyun kataloğu, oyun deneme sürümleri, klasikler kataloğu ve paylaşımlı oyun dahil çeşitli avantajlara erişebilirsiniz.
PlayStation Plus Extra aboneliğinin 12 aylık seçeneği yüzde 25 oranında indirime girdi. Böylece 3 bin 645 TL yerine yalnızca 2 bin 733 TL ödeyerek 12 aylık Extra aboneliği alabilirsiniz. Bu abonelik ile oyun kataloğu, Ubisoft+ klasikleri, aylık oyunlar, bulut depolama alanı, özel indirimler gibi çeşitli avantajlar elde edebilirsiniz. Kampanya 5 Aralık'ta bitecek.
PlayStation Plus Extra ve Premium'un Yeni Oyunları (Kasım 2025)
- Grand Theft Auto V (PS5, PS4)
- Pacific Drive (PS5)
- Still Wakes the Deep (PS5)
- Insurgency: Sandstorm (PS5, PS4)
- Thank Goodness You’re Here! (PS5, PS4)
- The Talos Principle 2 (PS5)
- Monster Jam Showdown (PS5, PS4)
- MotoGP 25 (PS5, PS4)
- Tomb Raider: Anniversary (PS5, PS4)
PlayStation Plus Extra ve Premium'un kütüphanesine 18 Kasım 2025 tarihinde dokuz adet oyun eklenmişti. Bunlar arasında yıllardır popülerliğini devam ettirerek önemli bir başarının altına imza atan GTA 5 de yer alıyor. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımda hikâye modunun yanı sıra GTA Online isimli çok oyunculu modu da mevcut.