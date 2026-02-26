PlayStation Plus'a 5.847 TL'lik Dört Oyun Geliyor! Tarih Açıklandı

PlayStation oyuncuları PlayStation Plus kütüphanesinde yer alan oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabiliyor ve böylece eğlenceli zaman geçirebiliyor. Yapılan duyuruya göre önümüzdeki ay PlayStation Plus abonelerine dört oyun ücretsiz sunulacak. Bunlar arasında çok popüler yapımlar da bulunuyor.

Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları (Mart 2026)

Sony tarafından yapılan duyuruya göre PlayStation Plus'a 3 Mart 2026 tarihinde dört oyun gelecek. Bunlar arasında PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 ve The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road bulunuyor. PlayStation Plus aboneleri, belirtilen tarihten itibaren bu oyunları ekstra ücret ödemeden indirip oynayabilecek.

PGA Tour 2K25 Nasıl Bir Oyun?

Serinin önceki oyunlarına kıyasla hem daha detaylı sahalara hem de daha iyi bir atmosfere sahip olan PGA Tour 2K25, golf oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Başarılı atışlar için hava koşullarına ve sahanın zeminine dikkat etmemiz gerekiyor. Oyunda MyCareer,ve MyPlayer modları da bulunuyor.

Bir golfçü oluşturabiliyor ve amatörlükten şampiyonluğa kadar ilerleyebiliyoruz. PGA Tour 2K25'te ayrıca parkur tasarlama özelliği de yer alıyor. Bu özellik sayesinde hayalimizdeki golf sahalarını tasarlayabiliyor ve bunları toplulukla paylaşabiliyoruz. Oyun PlayStation mağazasında 5 üzerinden 3,18 puana sahip.

Monster Hunter Rise Nasıl Bir Oyun?

Capcom tarafından geliştirilen Monster Hunter Rise, en iyi aksiyon RPG oyunları arasında yer alıyor. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyunda dev ve tehlikeli canavarlara karşı mücadele ediyoruz. Oyunda kılıç dahil olmak üzere çeşitli silahlar bulunuyor. Oyun PlayStation mağazasında 5 üzerinden 4,35 puana sahip.

Slime Rancher 2 Nasıl Bir Oyun?

Slime Rancher 2'de farklı türdeki slime'ları yakalamaya ve bir çiftlik kurmaya çalışıyoruz. Sandbox ve simülasyon türlerindeki bu oyunda slime'lardan elde ettiğimiz plort'ları satarak para kazanabiliyoruz. Bu para ile yeni ekipmanlar satın alabiliyor ve yükseltmeler yapabiliyoruz. Oyunun PlayStation mağazasında 5 üzerinden 4,67 puana sahip olduğunu belirtelim.

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road Nasıl Bir Oyun?

ZeniMax Online Studios tarafından geliştirilen The Elder Scrolls Online, en iyi MMORPG oyunları arasında bulunuyor. Elder Scrolls evreninde geçen oyunun genişleme paketi olan Gold Road, West Weald'da geçiyor. Scribing olarak isimlendirilen sistem sayesinde ekipmanın yanı sıra büyü ve yetenekleri de kişiselleştirebiliyoruz.