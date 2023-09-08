Slime Rancher 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 8000.00 MB
- Üretici Monomi Park
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Slime Rancher bir devam oyununa kavuştu. Slime Rancher 2 ile birlikte uzaylı yaratıkları toplamaya ve çiftlik oluşturmaya devam edin.
Slime Rancher macerası devam ediyor. Monomi Park tarafından geliştirilen ve yayınlanan Slime Rancher 2, 2022 senesinde piyasaya sürüldü. İlk oyunun başarısından sonra geliştirici ekip devam oyunu için kolları sıvadı. İlk oyunun izinden giden ve önceki yapımın yaptığı iyi her şeyi daha iyi yapıp yeni bir oyun ortaya çıkarmışlar.
Tıpkı ilk oyunda olduğu gibi bu oyunda da slime’a benzer uzaylı yaratıkları toplayıp, onları besleyip geliştirip satarak para kazanıyoruz. İlk oyuna ek olarak bu yapımda çok daha farklı slimelar mevcut. Bambaşka bir diyara yolculuk ettiğimiz bu oyunda bizi yepyeni bir ada ve çeşit çeşit yeni slimelar bekliyor.
Slime Rancher 2 İndir
Slime Rancher 2 indirin ve tüm slime’ları avlayarak çiftliğinizi geliştirin. Bu rahatlatıcı ve sakinleştirici oyunun akışına kendinizi bırakın ve dinlenmeye başlayın.
Slime Rancher 2 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Önceki oyuna göre daha çok slime var
Grafik olarak gelişmiş
Önceki oyunda iyi yapılan her şey bu yapımda daha iyi yapılmış
Türkçe dil desteği olsaymış çok iyi olurmuş