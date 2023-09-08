Slime Rancher bir devam oyununa kavuştu. Slime Rancher 2 ile birlikte uzaylı yaratıkları toplamaya ve çiftlik oluşturmaya devam edin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Slime Rancher macerası devam ediyor. Monomi Park tarafından geliştirilen ve yayınlanan Slime Rancher 2, 2022 senesinde piyasaya sürüldü. İlk oyunun başarısından sonra geliştirici ekip devam oyunu için kolları sıvadı. İlk oyunun izinden giden ve önceki yapımın yaptığı iyi her şeyi daha iyi yapıp yeni bir oyun ortaya çıkarmışlar.

Tıpkı ilk oyunda olduğu gibi bu oyunda da slime’a benzer uzaylı yaratıkları toplayıp, onları besleyip geliştirip satarak para kazanıyoruz. İlk oyuna ek olarak bu yapımda çok daha farklı slimelar mevcut. Bambaşka bir diyara yolculuk ettiğimiz bu oyunda bizi yepyeni bir ada ve çeşit çeşit yeni slimelar bekliyor.

Slime Rancher 2 İndir

Slime Rancher 2 indirin ve tüm slime’ları avlayarak çiftliğinizi geliştirin. Bu rahatlatıcı ve sakinleştirici oyunun akışına kendinizi bırakın ve dinlenmeye başlayın.

Slime Rancher 2 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 8 GB kullanılabilir alan