Rainbow Six Siege Operatörlerine Değişiklikler Geliyor!

Ubisoft, Rainbow Six Siege'in yeni güncelleme notlarını yayınladı. Yayınlanan notlarda değişime uğrayacak operatörlerle ilgili bilgiler de yer alıyor.

Ubisoft'un geliştirdiği online FPS oyunu Rainbow Six Siege, oyunculara kendini sevdirmeyi başardı. 3 yıl önce çıkış yapan yapım, fizik motorunun çok iyi olması sebebiyle tüm oyuncuların en sevdiği FPS oyunu haline geldi. Hali hazırda 35 milyondan fazla oyuncuya sahip olan FPS oyunu, gün geçtikçe daha fazla oyuncuya sahip oluyor.

Ubisoft, 3. yılın orta sezonu için bir rapor yayınladı. Yayınladığı raporda saldırı ve savunma operatörlerinin seçim oranları ve kazanma-kaybetme oranları paylaşıldı.

Saldırı operatörleri arasında en fazla seçime sahip olan saldırı operatörü Ash iken; en az seçim oranına sahip operatör ise Fuze olarak görünüyor. En çok kazandıran operatör ise Finka iken; en az kazandıran operatör de Montaigne olarak belirlenmiş.

Savunma operatörleri arasında en çok seçim oranına sahip operatör Bandit iken; en az seçim oranına sahip operatör de Tachanka olarak görünüyor. En çok kazandırma oranına sahip savunma operatörü ise Rook iken; en az kazandıran savunma operatörü de yine Tachanka olarak belirlenmiş.

Oyuna denge gelmesi için Ubisoft, Finka ve IQ'de değişikler yapmaya karar verdi. Finka'nın verdiği ekstra canın kaldığı süre 20 saniyeden 10 saniyeye düşürüldü. Ayrıca sersemletme bombası, el bombasıyla değiştiridli. IQ'nun elektronik dedektörünün algı boyutu 20 metreden 15 metreye düşürüldü. Ayrıca el bombası da tuzaklı mayın olarak değişti.

Değişime uğrayan diğer operatörler:

Blackbeard:

MK17 isimli silahın hasarı 49'den 49'a yükseltildi.

SR-25 isimli silahın hasarı 72'den 61'e düşürüldü.

Kalkanın aldığı toplam hasar 60'den 50'ye düşürüldü.

Glaz:

OTS-03 isimli silahın hasarı 85'den 71'ü düşürüldü.

Twitch:

Famas isimli silahın hasarı 40'den 37'ü düştü.

Jackal:

Ayak izlerinin mesafesi 5 metreden 8 metreye yükseltildi.

Frost:

SMG'nın hasarı 43'ten 45'e yükseltildi.

Super 90 isimli silahın hasarı 32'den 35'ü yükseltildi.

Dokkaebi: