Realme C3 Özellikleri Belli Oldu

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye pazarına giriş yapan Realme, yeni telefonu C3’ü önümüzdeki hafta tanıtacak. Lansman öncesinde cihazın teknik özelliklerinin çoğu belli oldu. İşte Realme C3 özellikleri

Realme XT, Realme 5 Pro ve Realme C2, üç farklı modelle Türkiye pazarına bomba gibi giren Realme, 6 Şubat’ta yeni bir lansman düzenleyecek. Realme C3’ün bu lansmanda tanıtılacağı resmi olarak belli oldu. Dün telefonun tasarımı ve teknik özelliklerinin bir kısmı sızdırılmıştı. Bugün cihazın özelliklerinin çoğunu biliyoruz.

Son sızıntılara göre Realme C3, giriş seviye oyuncu telefonları için tasarlanan en yeni MediaTek işlemci Helio G70’den güç alacak. Telefonun 3GB RAM 32GB depolama ve 4GB RAM 64GB depolama olmak üzere iki modeli olacak. microSD kart yuvası bulunduğundan depolama alanını genişletmek mümkün olacak.

6.5 inç su damlası çentikli HD+ çözünürlüğe çıkabilen ekrana sahip olacak telefonda çift kamera kurulumu (12 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel derinlik veya makro sensörü) göreceğiz. C3, C serisinde gördüğümüz en büyük bataryaya sahip olacak.

5000 mAh batarya şirketin söylediğine göre 30 gün bekleme süresi, 43.9 saat arama, 19.4 saat müzik dinleme, 20.8 saat YouTube, 10.6 saat PUBG Mobile sunuyor.