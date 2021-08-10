Redmi 10 Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı!

Singapur merkezli perakendeci Courts tarafından Redmi 10 özellikleri, fiyatı ve görüntüleri yanlışlıkla sızdırıldı. Yaşanan sızıntı ile birlikte çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinbe beklenen yeni Redmi modelin teknik özellikleri ve fiyatı gün yüzüne çıktı.

Redmi 10 Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Ekran: 6,5 inç, LCD, 90Hz yenileme hızı

Çözünürlük: Full HD+

İşlemci: MediaTek Helio G88

RAM: 6 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB

Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 10 MP

Pil: 5000 mAh, 18W hızlı şarj teknolojisi

İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12

Fiyatı: 185 dolar (yaklaşık 1.599 TL)

Singapurlu Courts isimli perakendeci, Redmi 10 isimli cihazın teknik özelliklerini, fiyatını ve görselini sızdırdı. Yaşanan sızıntının yanlışlıkla olduğu belirtildi. Sızıntı ile ortaya çıkan görsellere baktığımızda cihazın delikli ekran tasarımına sahip olacağını görüyoruz. Cihzın özellikle arka yüzeyinin Mi 10 Ultra isimli cihaza oldukça benziyor.

tarafından sızdırılan bilgilere göre 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına Full HD+ çözünürlük sunacak. LCD ekrana sahip olan telefonda 90Hz yenileme hızı yer alacak. Cihazın Android 11 işletim sistemine ve MIUI 12 kullanıcı arayüzüne sahip olacağı ileri sürüldü.

Gücünü MediaTek Helio G88 işlemcisinden alan modelde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Redmi 10'da 18W hızlı şarj teknolojisinin yer alacak.

Çin merkezli firmanın yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve bunlara ek olarak 2 adet 2 MP çözünürlüğünde kamera bulunacak. Bu iki kamera ile ilgili detay paylaşılmadı fakat bunların makro ve derinlik sensörü olacağı tahmin ediliyor. Ön tarafta yer alacak kamera ile ilgili de herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen Redmi 10 isimli yeni akıllı telefon modelinin 185 dolar fiyat etiketine sahip olacağı gün yüzüne çıktı. Gri, beyaz ve mavi renklerle birlikte gelecek olan cihazın hangi tarihte tanıtılacağı henüz bilinmiyor.