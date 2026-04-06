Xiaomi'nin 8500 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! 165Hz Ekranı Var

Xiaomi, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Redmi K90 Ultra isimli telefonun işlemcisi ve batarya kapasitesi ortaya çıktı. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde çok uzun bir pil ömrü sunacak.

Redmi K90 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran boyutu: 6,8 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İşlemci: Dimensity 9500

Hızlı Şarj: 100W

Batarya: 8.500 mAh

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikası

Redmi K90 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Redmi K90 Ultra'da MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, CarX Street ve Genshin Impact'ı ortalama 60 FPS'te, Asphalt Legends, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefonda mobil oyunlar kasma veya donma gibi bir sorun olmadan oynanabilecek.

Telefonda ayrıca dahili bir fan da bulunacak. Bu fan, oyun oynarken bile telefonun serin kalmasını sağlayacak. Söz konusu işlemci, vivo X300, OPPO Find X9 Pro ve vivo X300 Pro dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda bulunuyor. Serinin bir öncekli modeli olan Redmi K80 Ultra'da ise Dimensity 9400+ mevcut. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

Redmi K90 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi K80 Ultra'da ise 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, OLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 3200 nit maksimum parlaklık mevcut.

Redmi K80 Ultra'nın ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3200 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesine olanak tanıyor. Böylece dışarıda telefonu kullanmak için ek bir çaba sarf etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak.

Redmi K90 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Redmi K90 Ultra, 8.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi K80 Ultra'da 7.410 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği bulunuyor. Dolayısıyla yeni telefonun batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

Redmi K90 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K90 Ultra'nın nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Redmi K80 Ultra, 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.

Redmi K90 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi K90 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Redmi Note 15 serisi, Redmi 15 ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor fakat Redmi K80 Ultra satılmıyor. Dolayısıyla Redmi K90 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Redmi K90 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K80 Ultra için 2 bin 599 yuan (16 bin 855 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi K90 Ultra'nın Redmi K80 Utlra'dan daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2 bin 850 yuan (18 bin 482 TL) fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 37 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Şu anda kullandığım telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Sosyal medyada biraz fazla zaman geçirdiğimde veya oyun oynadığımda telefonu gün içinde birden fazla kez şarj etmem gerekebiliyor. Redmi K90 Ultra ise 8.500 mAh batarya kapasitesi sayesinde çok uzun bir pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak telefonun işlemcisi ve ekran özellikleri de dikkatimi çekti. MediaTek'in güçlü işlemcisi sayesinde telefonda çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunların bile sorunsuz şekilde oynanabileceğini belirteyim. OLED ekranda ise siyahların derin siyah olduğunu yani karanlık sahnelerde grileşme problemnin olmadığını belirteyim. Bu ekranda ayrıca renklerin çok canlı olduğunun da altını çizeyim.