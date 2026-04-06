Xiaomi'den Ucuz Telefon Geliyor! 120Hz Ekran ve Dahası

Xiaomi, bütçe dostu yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Redmi A7 olarak isimlendirilen telefon, sertifika platformunda görüldü. Telefonda sekiz çekirdeğe sahip bir işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçrok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Redmi A7'nin SIRIM Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip Redmi A7, 26020RNB4A model numarası ile birlikte SIRIM sertifikası aldı. Böylece telefon önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bu sertifika, telefonun güvenlik ve kalite standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. SIRIM sertifikası ayrıca telefonun yakında tanıtılacağı anlamına da geliyor.

Redmi A7'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç civarı

6,8 inç civarı Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme hızı: 120Hz

120Hz Ana Kamera: 32 MP

32 MP İşlemci: Sekiz çekirdekli işlemci

Sekiz çekirdekli işlemci İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi A7'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 6,8 inç civarında bir ekran boyutuna sahip olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Redmi A5'te 6,88 inç ekran boyutu, 720 x 1640 piksel çözünürlük ve IPS LCD ekran tercih edilmişti.

Redmi A5'te ayrıca 450 nit maksimum parlaklık bulunuyor. Buna göre yeni telefonda 600 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odada ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyiminin elde ediliyor.

Redmi A7'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Serinin bir önceki modeli olan Redmi A5'te ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde de 8 megapiksel bir ön kamera yer alabilir.

Redmi A7 Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi A7'nin 2026 yılının nisan veya mayıs ayında tanıtılmas ıbekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Redmi A5, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

Redmi A7 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi 15, Redmi 15C, Redmi Note 15 ve Redmi A5 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok akıllı telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi A7'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Redmi A7'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi A5'in 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin TL civarı fiyata satılıyor. Redmi A7'nin Redmi A5'ten daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 9 bin TL civarı fiyat ile satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı, çok daha akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor. 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Örneğin menüler arasında gezinirken veya web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu fark belli oluyor. Dolayısıyla Redmi A7'nin 120Hz yenileme hızına sahip olmasının önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim.

Telefonda hangi işlemcinin tercih edileceğine dair henüz herhangi bir bilgi mevcut değil fakat Redmi A5 ve A7 4G modellerinde Unisoc T7250 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcinin Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunduğunu belirteyim. Yeni telefonda da benzer güçte bir işlemci görebiliriz.